Пензенское УФАС провело мониторинг цен на имбирь

15.04.2020 | 19:30

Имбирь оказался в топе продуктов. Стоимость этого неказистого на вид растения подскочила до заоблачных высот. Правда, продержалась недолго - меньше двух недель. Пензенцы отдавали не одну тысячу рублей за этот «корень зла».

«Цены на имбирь, о котором очень много разговоров, начали снижать», - констатировал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В особом ранге продуктов имбирь занял свое место на фоне пандемии коронавируса. В ситуации, когда нет вакцины, люди вспоминают о лечебных свойствах даров Флоры и прибегают к способам народной медицины. Достоинства заморского корня умалять нельзя, но и панацеей от всего он, по словам специалистов, не является.

И вот спрос, отчасти необоснованный, закономерно сказался на стоимости. Ценники менялись по несколько раз в день.

«Месяц назад стоил 500 рублей за килограмм, потом - 3,5-4 тысячи, сейчас подешевел», - отметили продавцы.

«Когда мы проводили мониторинг в некоторых магазинах города, имбирь был и по 500 рублей, и по 450, и по 690», - сообщила руководитель пензенского УФАС России Елена Демидова.

Под ежедневным контролем сотрудников разных ведомств и служб находятся цены на социально значимые продукты. Имбирь к ним не относится, но на неделю с небольшим приковал к себе взоры покупателей и чиновников.