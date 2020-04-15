Общество

Пензенское УФАС провело мониторинг цен на имбирь

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Имбирь оказался в топе продуктов. Стоимость этого неказистого на вид растения подскочила до заоблачных высот. Правда, продержалась недолго - меньше двух недель. Пензенцы отдавали не одну тысячу рублей за этот «корень зла».

«Цены на имбирь, о котором очень много разговоров, начали снижать», - констатировал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В особом ранге продуктов имбирь занял свое место на фоне пандемии коронавируса. В ситуации, когда нет вакцины, люди вспоминают о лечебных свойствах даров Флоры и прибегают к способам народной медицины. Достоинства заморского корня умалять нельзя, но и панацеей от всего он, по словам специалистов, не является.

И вот спрос, отчасти необоснованный, закономерно сказался на стоимости. Ценники менялись по несколько раз в день.

«Месяц назад стоил 500 рублей за килограмм, потом - 3,5-4 тысячи, сейчас подешевел», - отметили продавцы.

«Когда мы проводили мониторинг в некоторых магазинах города, имбирь был и по 500 рублей, и по 450, и по 690», - сообщила руководитель пензенского УФАС России Елена Демидова.

Под ежедневным контролем сотрудников разных ведомств и служб находятся цены на социально значимые продукты. Имбирь к ним не относится, но на неделю с небольшим приковал к себе взоры покупателей и чиновников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На дурака не нужен нож, ...

Гость||

Вы там со стыда не сгораете, работнички уфаса золотые. Денежки за просто так получать. Шарашкина контора.

Гость||

Дэвушка,бери мёд от беременности.

А есть до того или после того?

ВМЭСТО ТОГО.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы проводили мониторинг в некоторых магазинах
penzainform.ru писал(a):
сообщила руководитель пензенского УФАС России Елена Демидова.
И это всё??? А где продолжение исполнения функциональных обязанностей??

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под ежедневным контролем сотрудников разных ведомств и служб находятся цены на социально значимые продукты.
этих сотрудников надо сократить как пожирающих бюджет ибо они ни как не могут снизить цены на продукты или как то повлиять на это у нас рыночные отношения.

Гость||

С каких пор имбирь попал в список социально значимых продуктов?

Гость||

имбирь ? пензенское уфас как и ваня бордюр это петрушки москвы ...как всё смешно если бы не было так грустно... нормальные люди понимают что это ворьё просто так не уйдёт от кормушки

Гость||

Полно дармоедов, кормящихся из бюджета.это выгодно власти.50% на выборах они ей обеспечат...

Гость||

Елена Демидова, разогнать бы вашу "подпольную"конторку. Интересно под чью дудку "поете"???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Когда мы проводили мониторинг в некоторых магазинах города, имбирь был и по 500 рублей, и по 450, и по 690», - сообщила руководитель пензенского УФАС России Елена Демидова.
Это фейк от государственной службы контроля.В любом Караване,до 20-05 15.04.2020 ,этот корешок по тысяче с лишнем продавали.Те цены,что озвучивают они фейковые или эти магазины были предупреждены и они временно цены переписали.

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