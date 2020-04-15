В КИМе прокомментировали заявление пензячки, опасающейся заражения

15.04.2020 | 15:03

В среду, 15 апреля, на сайте Пензенского областного центра спецвидов медпомощи появился официальный комментарий относительно заявлений одной из пациенток.

23-летняя Анна, поступившая накануне с подозрением на коронавирус и сильной аллергией, сообщила, что боится заразиться в КИМе COVID-19.

«Средств защиты тут нет, антисептиков нет, только, надо очень-то, марля. Про диагноз нам ничего не говорят. Санитайзеры, маски и перчатки только в красивом приемнике. Стариков отделили в палаты рядом с местом, где лежу я. Их передвижение по корпусу никто не контролирует. Мы трогаем все ручки без защиты, ходим в один туалет. Я очень боюсь заразиться. Неподалеку от меня четыре девочки, двое несовершеннолетних. Еще 1 и я», - призналась Анна.

В центре эти данные опровергли, назвав их фейковыми.

«Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесла свои коррективы в организацию медицинской помощи населению региона в стационарных условиях. Центр сегодня является базовой приемно-сортировочной площадкой. Пациенты, в том числе и дети старше 5 лет, со всей области с ОРВИ, гриппом, пневмониями, повышением температуры доставляются по маршрутизации в данное лечебное учреждение на забор биологических материалов на коронавирус и дифференциальную диагностику», - говорится в комментарии.

Что касается конкретно Анны, то она, как уточнили медики, была доставлена в КИМ с высокой температурой.

«До момента подтверждения диагноза COVID-19 пациенты считаются «подозрительными» и размещены отдельно от пациентов, у которых уже выставлен диагноз. Пациенты, у которых не подтверждается коронавирус, переводятся далее в то или иное лечебное учреждение, в зависимости от профиля и тяжести заболевания.

После обхода и выписки пациентов в боксах проводится заключительная дезинфекция, что, безусловно, требует некоторого времени. Затем в освободившиеся боксы размещаются пациенты, которые могли быть временно размещены не в боксах. Санитарно-противоэпидемический режим в учреждении соблюдается строго», - подчеркивается в заявлении.

Помещения ежедневно дезинфицируют, все поверхности протирают, воздух обеззараживают.

«Медицинская помощь в условиях стационара оказывается всем госпитализированным в полном объеме. При одномоментном обращении большого числа пациентов в сложившихся обстоятельствах не исключается возможность увеличения времени приема врача, в том числе при госпитализации», - заключили медики.