Общество

В КИМе прокомментировали заявление пензячки, опасающейся заражения

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В среду, 15 апреля, на сайте Пензенского областного центра спецвидов медпомощи появился официальный комментарий относительно заявлений одной из пациенток.

23-летняя Анна, поступившая накануне с подозрением на коронавирус и сильной аллергией, сообщила, что боится заразиться в КИМе COVID-19.

«Средств защиты тут нет, антисептиков нет, только, надо очень-то, марля. Про диагноз нам ничего не говорят. Санитайзеры, маски и перчатки только в красивом приемнике. Стариков отделили в палаты рядом с местом, где лежу я. Их передвижение по корпусу никто не контролирует. Мы трогаем все ручки без защиты, ходим в один туалет. Я очень боюсь заразиться. Неподалеку от меня четыре девочки, двое несовершеннолетних. Еще 1 и я», - призналась Анна.

В центре эти данные опровергли, назвав их фейковыми.

«Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесла свои коррективы в организацию медицинской помощи населению региона в стационарных условиях. Центр сегодня является базовой приемно-сортировочной площадкой. Пациенты, в том числе и дети старше 5 лет, со всей области с ОРВИ, гриппом, пневмониями, повышением температуры доставляются по маршрутизации в данное лечебное учреждение на забор биологических материалов на коронавирус и дифференциальную диагностику», - говорится в комментарии.

Что касается конкретно Анны, то она, как уточнили медики, была доставлена в КИМ с высокой температурой.

«До момента подтверждения диагноза COVID-19 пациенты считаются «подозрительными» и размещены отдельно от пациентов, у которых уже выставлен диагноз. Пациенты, у которых не подтверждается коронавирус, переводятся далее в то или иное лечебное учреждение, в зависимости от профиля и тяжести заболевания.

После обхода и выписки пациентов в боксах проводится заключительная дезинфекция, что, безусловно, требует некоторого времени. Затем в освободившиеся боксы размещаются пациенты, которые могли быть временно размещены не в боксах. Санитарно-противоэпидемический режим в учреждении соблюдается строго», - подчеркивается в заявлении.

Помещения ежедневно дезинфицируют, все поверхности протирают, воздух обеззараживают.

«Медицинская помощь в условиях стационара оказывается всем госпитализированным в полном объеме. При одномоментном обращении большого числа пациентов в сложившихся обстоятельствах не исключается возможность увеличения времени приема врача, в том числе при госпитализации», - заключили медики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А про маски и общий туалет почему нет ответа

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В центре эти данные опровергли, назвав их фейковыми
тогда надо привлекать?

Гость||

В КОРИДОРАХ ЛЕЖАТ БОЛЬНЫЕ ИЛИ ФЕЙК???

Гость||

А что здесь из фейкового? Девушка реальна, в больницу поступила. Ну да, накрутила себя, у страха глаза велики.

Гость||

Так понимаю, девахе теперь штраф?

Гость||

Бывают года, когда и рожениц много, места всем не хватает, тоже могут в коридорах временно лежать. Это как сравнение.

Гость||

ее лечат, а она еще выпендривается. свинья неблагодарная.

Гость||

Щас как в Иране,камнями закидают эту неверную

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.04.2020 15:31|

ее лечат,

от чего? Вчера здесь новостили о выписки одной бабульки я видео посмотрел ржу до сх пор она в больнице 3 недели от лежала и не знала короче смотрите видео цирк получается

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Затем в освободившиеся боксы размещаются пациенты, которые могли быть временно размещены не в боксах.
А пациенты которые временно размещены не в боксах получается пересекаются. Как в таком случае соблюдается penzainform.ru писал(a):
Санитарно-противоэпидемический режим
?

Гость||

А чтобы себя так не накручивали, может, проще повесить памятку в коридорах больниц, с элементарными объяснениями, как в данной статье. Мы все разные, психика у всех разная.

Ещё момент, если СМИ, с такой лёгкость пишут, со слов девушки, не только про кожные высыпания и изначальную температуру, но и её, якобы, "паническую атаку", кто-то поставил ей данный диагноз или здесь уже её фантазия так разыгралась!?

Гость||

Лежала в род.доме на ЦНТИ в 16 году и была очень удивлена насколько досканально убирают палаты после выписок. Санитарки в январе отрывали насквозь окна для проветривания, отодвигали все тумбочки и кровати и все вымывали. Поэтому часть информации этой девочки считаю фейком.

Гость||

Гость писал(a):

Поэтому часть информации этой девочки считаю фейком.
К чему тут твой бессвязный бред, никак не связанный с темой публикации?

Гость||

Гость писал(a):

Ну да, накрутила себя, у страха глаза велики.
«У меня аллергия. Горит все тело. Плюс к тому у меня биполярное расстройство, на данный момент у меня сильная паническая атака, и я не знаю, где можно найти помощь.

Гость||

Гость писал(a):

К чему тут твой бессвязный бред, никак не связанный с темой публикации?
Некоторым людям обязательно вставить свое мнение, никак не связанное с конкретным случаем. Диванная экспертиза.

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Имя: Гость
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