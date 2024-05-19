Меньше половины молодоженов бесплатно проверят на бесплодие

19.05.2024 | 11:45

В Пензенской области с начала года территориальные отделы ЗАГС вручили молодоженам 412 сертификатов здоровья.

В числе получателей - 13 пар из Сердобского и Земетчинского районов, где начал работать пилотный проект по стимулированию рождаемости, напомнили в пресс-службе областного минтруда.

Супруги, которые зарегистрировали свои отношения в загсе, могут воспользоваться сертификатом, чтобы пройти диагностику репродуктивного здоровья и получить рекомендации специалистов.

«Вступление в брак еще не говорит о том, что детки появятся сразу, в течение первого года совместной жизни. А вот пройти прегравидарную подготовку, то есть спланировать беременность, необходимо заранее, что очень важно. Пара может и не подозревать о бесплодии, а обследования для установления причин бесплодия составляют от 3-6 месяцев», - отметила заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья пензенского перинатального центра Наталья Андреева. Ее слова приводит пресс-служба областного минздрава.

По данным Росстата, с января по март этого года в Пензенской области узами брака связали себя 1 040 пар, что на 72 меньше, чем за тот же период 2023-го. Зарегистрировано 1 122 развода. На 1 000 браков приходится 1 079 разводов.