Пензенские кладбища и храмы закрыли до 30 апреля из-за коронавируса

15.04.2020 | 20:16

В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли кладбища и храмы. Соответствующие изменения губернатор Иван Белозерцев внес в постановление о режиме повышенной готовности.

Согласно документу, с 15 до 30 апреля посещать кладбища можно лишь для оформления услуг по погребению и присутствия на похоронах.

В культовые учреждения будут допущены только священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и обеспечения функционирования зданий.

Религиозным объединениям рекомендовано приостановить проведение религиозных обрядов и церемоний.

Исключение сделано для отпевания умершего. Однако при этом должны соблюдаться санитарно-профилактические меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

Ранее пензенским православным пообещали, что пасхальные богослужения будут транслироваться в интернете. Кроме того, священнослужители посетят предприятия, чтобы освятить куличи и творог.