Религия

Пензенские кладбища и храмы закрыли до 30 апреля из-за коронавируса

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В Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли кладбища и храмы. Соответствующие изменения губернатор Иван Белозерцев внес в постановление о режиме повышенной готовности.

Согласно документу, с 15 до 30 апреля посещать кладбища можно лишь для оформления услуг по погребению и присутствия на похоронах.

В культовые учреждения будут допущены только священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и обеспечения функционирования зданий.

Религиозным объединениям рекомендовано приостановить проведение религиозных обрядов и церемоний.

Исключение сделано для отпевания умершего. Однако при этом должны соблюдаться санитарно-профилактические меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

Ранее пензенским православным пообещали, что пасхальные богослужения будут транслироваться в интернете. Кроме того, священнослужители посетят предприятия, чтобы освятить куличи и творог.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Все делается как Москва скажет !!!!

Гость||

Это жрецам не понравится,бизнес простаивает. Вот увидите,раньше отменят.

Гость||

Чёт поздно закрылись

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако при этом должны соблюдаться санитарно-профилактические меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.
penzainform.ru писал(a):
Однако при этом должны соблюдаться санитарно-профилактические меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.
Постройте КРЕМАТОРИЙ! Этот вопрос назрел уже давно. Грунтовые воды близко по всему краю Пензенскому. Да и в закрытых гробах с хлоркой негоже хоронить,лучше кремировать.

Гость||

А ключей проволокой кладбища огородили?

Гость||

15.04.2020 20:31|

Все делается как Москва скажет !!!!

Естевственно, военные живут по принципу инициатива наказуема. Именно поэтому и живём хреново, ждём приказа из Москвы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В культовые учреждения будут допущены только священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и обеспечения функционирования зданий.

Религиозным объединениям рекомендовано приостановить проведение религиозных обрядов и церемоний.

Какие нафиг богослужения?Закрыть и опечатать.Пусть дома сидят и ждут разрешения приступит к работе.И если поступит информация,а она сразу поступит,так как там наши жёны работают,что они по хлебозаводам и пекарням шатались в своих балахонах грязных и без санитарных книжек,завалим судебными исками.Они заразные и не проходят мед.комиссию,чтобы заниматься тем,куда лезут.

Это вы будете просить милостыню,а не рабочий класс.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующие изменения губернатор Иван Белозерцев внес в постановление о режиме повышенной готовности.
Режим повышенной готовности к ЧС, это режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц,его вводят, когда существует угроза чрезвычайной ситуации. Ограничивать права и свободы людей при таком режиме нельзя,это нарушение Конституции РФ.Только Президент РФ согласно ФКЗ № 3 " О ЧП" может вводить ограничения по правам человека и свободам на момент введения режима ЧП. Напоминаем губернатору ,что он не может законодательно ограничивать права и свободы граждан согласно Конституции РФ,это не в его компетенции,согласно той же Конституции РФ ,в противном случае это Статья 278.УК РФ. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти./Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации / и Статья 286.УК РФ. Превышение должностных полномочий.

Гость||

У многих Попов т.е. у Нас коттеджи не достроены!

Гость||

Совесть имейте! Почему на работу можно и нужно ходить, а в храм и усопшим родным нельзя! Побойтесь Бога!

Гость||

Многие могут возмущаться,что закрыли доступ на Радоницу на кладбища в поминальный день. У многих из Вас в доме,в подъезде ,в соседях есть есть малоимущие старики и дети - Купите продукты,испеките пирог и это будет хороший помин Вашим усопшим родным.

Гость||

Вы что творите, нелюди! Скоро Пасха, как нам быть????

Гость||

Жрецы в негодовании,это всё равно,что у звёзд новогодний чёс отменить.

Гость||

Раньше отменят,жрецы Ивана приструнят.

Гость||

Могут даже порчу навести.

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Имя: Гость
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