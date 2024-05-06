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Общество

Для пензенцев не смогли закупить вакцину от коронавируса

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Пензенский областной центр спецвидов медпомощи (КИМ) не смог закупить вакцину для профилактики коронавируса.

В понедельник, 6 мая, соответствующий электронный аукцион был признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. Информация о ходе проведения торгов размещена на портале госзакупок.

Планировалось приобрести 1 000 доз вакцины для внутримышечного введения общей стоимостью 210 890 рублей (по 210,89 рубля за штуку).

В прошлом году, после официального объявления об окончании пандемии коронавируса, стало известно, что бесплатно прививать от COVID-19 теперь будут не всех.

«Минздрав РФ предлагает вакцинировать совершеннолетних, которые ранее не болели и (или) не прививались, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями», - сообщали в областном минздраве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заражений коронавирусом в Пензенской области в апреле стабильно снижалось. Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Групповые очаги не зарегистрированы.

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