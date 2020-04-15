Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом - три младенца

15.04.2020 | 11:10

В Пензенской области больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 100 человек. Официальные данные опубликовал оперативный штаб.

«Подтвержденные случаи зафиксированы в Колышлейском районе, Сурске (Городищенский район), Шемышейке, Бессоновке, Засечном, Лунине, Пензе, Кузнецке.

Среди пациентов трое детей. Возраст одного из них - 1 месяц, двух - 1 год. Остальные пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 84 лет», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Под наблюдением находятся 2 759 человек, снято с наблюдения 5 659. В Центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области проведено 10 599 исследований, обследовано 9 989 человек. В лабораториях лечебной сети обследовано 3 385 пациентов, проведено 3 798 исследований.

«Самые маленькие пациенты находятся на лечении в Пензенской областной детской больнице. У всех состояние удовлетворительное, они получают специфическое лечение, в ИВЛ не нуждаются», - добавила Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что среди заболевших COVID-19 имеются дети девяти и четырех лет.