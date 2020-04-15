Общество

Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом - три младенца

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В Пензенской области больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 100 человек. Официальные данные опубликовал оперативный штаб.

«Подтвержденные случаи зафиксированы в Колышлейском районе, Сурске (Городищенский район), Шемышейке, Бессоновке, Засечном, Лунине, Пензе, Кузнецке.

Среди пациентов трое детей. Возраст одного из них - 1 месяц, двух - 1 год. Остальные пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 84 лет», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Под наблюдением находятся 2 759 человек, снято с наблюдения 5 659. В Центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области проведено 10 599 исследований, обследовано 9 989 человек. В лабораториях лечебной сети обследовано 3 385 пациентов, проведено 3 798 исследований.

«Самые маленькие пациенты находятся на лечении в Пензенской областной детской больнице. У всех состояние удовлетворительное, они получают специфическое лечение, в ИВЛ не нуждаются», - добавила Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что среди заболевших COVID-19 имеются дети девяти и четырех лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Спаси и сохрани.

Гость||

Помоги нам господь пережить это56

Гость||

Всем здоровья!

Прорвёмся!

Гость||

Гость писал(a):

Спаси и сохрани.
Хто?

Бох?

А не по его ли воле появился этот вирус, от которого и грудные дети теперь страдают?

Гость||

где мамашки детей таскали то?

Гость||

Гость писал(a):

А не по его ли воле появился
Тогда тем более бог и спасёт. Покарал и хватит. Логика, брат!

Гость||

В больнице теперь подцепили, где ещё

Гость||

Спаси и сохрани!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Остальные пациенты с подтвержденным коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 84 лет»
а 4 года и 9 лет куда делись?

Гость||

Спаси и сохрани всех людей Господи!Здоровья Вам и Вашим семьям!

Гость||

Все везут из Пензы, лучше лечиться дома.. здоровья всем!

Гость||

Когда построят КРЕМАТОРИЙ в Пензе? Одни обещания и слова. Этот объект необходим городу.

У нас везде грунтовые воды...

Гость||

Надо навести порядок с анализами... обработка...

Гость||

Гость писал(a):

Этот объект необходим городу.

У нас везде грунтовые воды...

И шо?

Гость||

Гость писал(a):

где мамашки детей таскали то?
по храмикам! Где ж еще можно подцепить эту заразу?

Может как раз шаманский обряд "крещения" делали, и от жреца подцепили!

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Имя: Гость
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