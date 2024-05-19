В Пензе на май - июнь готовят концерты и встречи с актерами

19.05.2024 | 10:49

В Пензенской области 26 мая стартует антинаркотический месячник. Основной задачей мероприятия станет формирование у жителей негативного отношения к приему запрещенных веществ.

Согласно документу, опубликованному на сайте областного правительства, в рамках месячника планируют распространить буклеты о вреде наркотиков, провести лекции для студентов, родительские собрания, выставки, интеллектуальные конкурсы, молодежные акции, популяризирующие здоровый образ жизни.

Кроме того, в планах - тематические концертные программы и встречи с актерами, физкультурно- оздоровительные мероприятия.

В регионе организуют анонимное консультирование с врачами - психиатрами-наркологами, профилактические рейды в места скопления молодежи. Также будет работать телефон доверия, по которому можно будет сообщить о фактах нарушения антинаркотического законодательства.

Завершится месячник 26 июня. В числе последних мероприятий - прямая телефонная линия с главным внештатным психиатром-наркологом минздрава.