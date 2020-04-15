Криминал

Пензенцам шлют фейки о штрафах за нарушение самоизоляции

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Жителей Пензенской области предупредили о новых способах мошенничества, связанных с распространением коронавируса.

Злоумышленники начали рассылать или размещать в соцсетях фейковую информацию о выплатах за нахождение на карантине. К сообщению прилагаются ссылки на сайты, где эти пособия якобы оформляются.

«Тем, кто переходит по ссылкам и заполняет анкетные данные, приходит сообщение о полагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч рублей. Но есть условие: для ее получения нужно сначала оплатить комиссию и различные услуги - оформление документов, открытие банковского счета, создание электронного ключа и тому подобное. В результате мошенники за свои псевдоуслуги выманивают у граждан деньги в сумме от одной до десяти тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, мошенники используют сайты-фальшивки, например «Портал здравоохранения граждан СНГ», где размещены рекомендации по правилам поведения в период пандемии и получению компенсации. Но сначала необходимо ввести все данные банковской карты и коды подтверждения операций.

«В другой ситуации мошенники отправляют гражданам СМС-сообщения якобы от имени государственных органов с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или самоизоляции. В таких СМС-сообщениях мошенники указывают реквизиты, по которым нужно внести оплату, либо просто предлагают перевести сумму штрафа на номер сотового телефона. При этом злоумышленники вводят граждан в заблуждение, поясняя, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителя есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае ему грозят уголовной ответственностью», - добавили в пресс-службе.

Полиция просит пензенцев быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Нужно проводить работу с операторами сотовой связи по блокировке таких смс и выявлению тех кто рассылает.

Гость||

И как наши органы внутренние? Результаты есть, я имею ввиду хоть одного из распространителей мошенников выявили и привлекли по всей строгости Закона? А ляляля на все каналах нашего замечательного телевидения хватает.

Гость||

И кто же или какие органы, извините, эту работу, Вы наш советчик замечательный проводить должен? Может Вам на умненький в эти самые органы по стучитесь или напомните им об этом. А так опять одно ляляля. Результата 0!

Гость||

Я Карантиный авторитет! Без лоха и жизнь плоха

Гость||

Фейк это тоже фейк! Отстой тоже отстой!

Короновирус тоже Короновирус.

Гость||

Гость писал(a):

Без лоха и жизнь плоха
с деньгами нужно расставаться легко и без стонов

Гость||

Гость писал(a):

Результаты есть, я имею ввиду хоть одного из распространителей мошенников выявили и привлекли по всей строгости Закона?
А чего далеко ходить? Главный распространитель феков о штрафах, на Московской 75 заседает.

Гость||

Зарплату мне не заплатили. Не буду платить ни настоящие, ни фейковые штрафы

Имя: Гость
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