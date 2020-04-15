Пензенцам шлют фейки о штрафах за нарушение самоизоляции

15.04.2020 | 16:12

Жителей Пензенской области предупредили о новых способах мошенничества, связанных с распространением коронавируса.

Злоумышленники начали рассылать или размещать в соцсетях фейковую информацию о выплатах за нахождение на карантине. К сообщению прилагаются ссылки на сайты, где эти пособия якобы оформляются.

«Тем, кто переходит по ссылкам и заполняет анкетные данные, приходит сообщение о полагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч рублей. Но есть условие: для ее получения нужно сначала оплатить комиссию и различные услуги - оформление документов, открытие банковского счета, создание электронного ключа и тому подобное. В результате мошенники за свои псевдоуслуги выманивают у граждан деньги в сумме от одной до десяти тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, мошенники используют сайты-фальшивки, например «Портал здравоохранения граждан СНГ», где размещены рекомендации по правилам поведения в период пандемии и получению компенсации. Но сначала необходимо ввести все данные банковской карты и коды подтверждения операций.

«В другой ситуации мошенники отправляют гражданам СМС-сообщения якобы от имени государственных органов с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или самоизоляции. В таких СМС-сообщениях мошенники указывают реквизиты, по которым нужно внести оплату, либо просто предлагают перевести сумму штрафа на номер сотового телефона. При этом злоумышленники вводят граждан в заблуждение, поясняя, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителя есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае ему грозят уголовной ответственностью», - добавили в пресс-службе.

Полиция просит пензенцев быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.