Старт дачного сезона в Пензенской области отложат из-за коронавируса

15.04.2020 | 09:48

Дачный сезон в Пензенской области может начаться позже обычного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

Вопрос, что будет с дачным сезоном в этом году, как покупать саженцы и рассаду, был задан главе региона в одной из социальных сетей.

«У меня нет сомнений в том, что дачный сезон будет открыт в этом году. Может быть, с некоторым запозданием, но он должен быть открыт. Я понимаю граждан, которые сегодня рвутся на дачу», - подчеркнул Белозерцев.

За неделю до запуска дачных маршрутов откроются магазины и ярмарки с семенами и саженцами.

Зампреду правительства - министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову поручили решить с руководством Пензы, в каких микрорайонах будут организованы площадки для торговли дачными товарами. Их планируется рассредоточить по всему городу, чтобы не собирать много народа в одном месте.

В 2019 году дачный сезон в Пензе начался 20 апреля. На 21 сезонном маршруте работало 32 автобуса. Стоимость проезда и провоза багажа при оплате с помощью транспортной карты для 1-го пояса составляла 30 рублей, для 2-го - 35 рублей, для 3-го - 40 рублей, для 4-го - 45 рублей.