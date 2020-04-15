Общество

Старт дачного сезона в Пензенской области отложат из-за коронавируса

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Дачный сезон в Пензенской области может начаться позже обычного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся в правительстве во вторник, 14 апреля.

Вопрос, что будет с дачным сезоном в этом году, как покупать саженцы и рассаду, был задан главе региона в одной из социальных сетей.

«У меня нет сомнений в том, что дачный сезон будет открыт в этом году. Может быть, с некоторым запозданием, но он должен быть открыт. Я понимаю граждан, которые сегодня рвутся на дачу», - подчеркнул Белозерцев.

За неделю до запуска дачных маршрутов откроются магазины и ярмарки с семенами и саженцами.

Зампреду правительства - министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову поручили решить с руководством Пензы, в каких микрорайонах будут организованы площадки для торговли дачными товарами. Их планируется рассредоточить по всему городу, чтобы не собирать много народа в одном месте.

В 2019 году дачный сезон в Пензе начался 20 апреля. На 21 сезонном маршруте работало 32 автобуса. Стоимость проезда и провоза багажа при оплате с помощью транспортной карты для 1-го пояса составляла 30 рублей, для 2-го - 35 рублей, для 3-го - 40 рублей, для 4-го - 45 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Росгвардию поставьте на снт, перекройте все ходы и выходы не пускайте людей на дачи которые кормят. Тогда посмотрим, что будет! Короновирус в Пензе точно исчезнет.

Гость||

Все эти дачники - это люди старшего поколения, они будут ездит в набитых автобусах. Пускать в этом году дачные автобусы это огромный риск

Гость||

Какого ещё макароновируса? Не слышал.

Гость||

На Московской Садовод работает . Рассадник коронавируса)))

Гость||

А как насчёт самоизоляции населения на даче, власти об этом не подумали?

Гость||

Дачники на вилы всех насадят, если их не пускать на дачи.

Гость||

15.04.2020 10:06|

Все эти дачники - это люди старшего поколения, они будут ездит в набитых автобусах. Пускать в этом году дачные автобусы это огромный риск

Помимо этого насморка есть ещё понятие соц напряжение. Народ если голодный, холодный, а сейчас это ситуация с каждым днем усугубляется. Могут быть бунты, пенсионеры встанут они без дач жить не могут. Им что смерть, что дача! Столкновения с полицией будет,но этого нельзя Единоросам допустить.

Лукашенко правильно сказал "Жрать, что будем? "

Гость||

Гость писал(a):

Росгвардию поставьте на снт, перекройте все ходы и выходы не пускайте людей на дачи которые кормят. Тогда посмотрим, что будет! Короновирус в Пензе точно исчезнет.
Дача кормит? Не смеши людей. Дача давно уже для всех стала местом отдыха. А если кто что и сажает , то толька для собственного удовольствия

Гость||

Гость писал(a):

Лукашенко правильно сказал "Жрать, что будем? "
Гость писал(a):
Дача кормит? Не смеши людей. Дача давно уже для всех стала местом отдыха. А если кто что и сажает , то толька для собственного удовольствия

Гость||

Гость писал(a):

Дача кормит? Не смеши людей. Дача давно уже для всех стала местом отдыха.
Говорят, в отсталой Белоруссии люди до сих пор с дач питаются.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Росгвардию поставьте на снт, перекройте все ходы и выходы не пускайте людей на дачи которые кормят. Тогда посмотрим, что будет! Короновирус в Пензе точно исчезнет.
Дача кормит? Не смеши людей. Дача давно уже для всех стала местом отдыха. А если кто что и сажает , то толька для собственного удовольствия
Для таких лодырей дача и не была местом где трудятся. И дома поди только на диване бока отлеживаешь.

Гость||

Дача это убыток. Туда ездят только те у кого деньги есть. Бензы адо на пол тысячи сжечь , чтобы туда обратно съездить. А если посчитать за весь сезон сколько я трачу бензина и все остального. Я могу пару фур овощей купить

Гость||

Гость писал(a):

Говорят, в отсталой Белоруссии люди до сих пор с дач питаются.
а ещё говорят в Москве кур доят

Гость||

Кто отложит? Хватит дурь пороть. Дачный сезон уже начался! С конца марта на дачу ездим! А у сборщиков чермета вообще дачный сезон не прекращался! Прут все подряд, твари ненасытные!

Гость||

15.04.2020 10:28|

Гость писал(a):

Росгвардию поставьте на снт, перекройте все ходы и выходы не пускайте людей на дачи которые кормят. Тогда посмотрим, что будет! Короновирус в Пензе точно исчезнет.

Дача кормит? Не смеши людей. Дача давно уже для всех стала местом отдыха. А если кто что и сажает , то толька для собственного удовольствия

Ты не смотри с колокольни молодёжи, которая лопату в руках не держала. Большинство, а сейчас это количество людей увеличится сажают картошку, теплицы ставят. А если ты Шашлындосы привык на дачах жарить то сиди дома. У меня лично матушка рассаду уже заготовила всю зиму выращивала помидоры, картошку приготовили сажать. Лично нас дача кормит, как и большинство соседей по снт.

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Имя: Гость
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