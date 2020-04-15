Учеба

Названы сроки сдачи ОГЭ пензенскими девятиклассниками

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В среду, 15 апреля, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила о сроках сдачи общих госэкзаменов (ОГЭ) учениками 9-х классов.

Основной период - с 8 июня по 31 июля. ОГЭ будет проводиться только по русскому языку и математике. Предметные экзамены по выбору в 2020 году отменены.

«Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре», - предупредили в пресс-службе.

Планируется, что 4 сентября можно будет пересдать русский язык, 7-го - математику. Резервные дни: 14 сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - русский язык и математика.

С 13 апреля занятия для девятиклассников должны были начать проводить только по двум дисциплинам. Оценку по остальным предметам поставят исходя из текущей успеваемости с учетом результатов первого полугодия. При этом желающим улучшить оценку разрешат сделать это в дистанционном режиме.

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Как же противно от этих дебильных аббревиатур

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а ЕГЭ?

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