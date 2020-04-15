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Глас народа | 23-летняя пензячка боится заразиться коронавирусом в КИМе

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В среду, 15 апреля, 23-летняя пензячка по имени Анна, оказавшаяся в центре спецвидов медицинской помощи, решила поделиться своими переживаниями, касающимися пребывания в учреждении. Она разместила пост в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте», а затем рассказала подробности PenzaInform.ru.

Девушка попала в КИМ днем 14 апреля с подозрением на коронавирус и жуткой аллергией. Ей стало плохо после ночной пробежки. Больница, как известно, переполнена, положили в коридоре.

«У меня аллергия. Горит все тело. Плюс к тому у меня биполярное расстройство, на данный момент у меня сильная паническая атака, и я не знаю, где можно найти помощь. Средств защиты тут нет, антисептиков нет, только, надо очень-то, марля. Про диагноз нам ничего не говорят. Санитайзеры, маски и перчатки только в красивом приемнике.

Стариков отделили в палаты рядом с местом, где лежу я. Их передвижение по корпусу никто не контролирует. Мы трогаем все ручки без защиты, ходим в один туалет. Я очень боюсь заразиться. Неподалеку от меня четыре девочки, двое несовершеннолетних. Еще 1 и я», - призналась Анна.

Девушка заявила, что очень хотела отказаться от госпитализации, но ей не позволили: это запрещено. Она утверждает, что не контактировала с прибывшими из-за рубежа людьми и регулярно обрабатывала руки антисептиком.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Больница, как известно, переполнена
Нет, вот вообще неизвестно. Про переполненность КИМа поподробнее пожалуйста.

Гость||

бегом в храмик!

Целовать коробочки с мощами и молиться.

Вся медицина от бесов, только вера в восточное божество тебя спасет!

Гость||

Идиот! Займись уже чем-нибудь полезным, убогое существо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Плюс к тому у меня биполярное расстройство, на данный момент у меня сильная паническая атака, и я не знаю, где можно найти помощь
Это бесы в тебе живут!

только жрецы тебе помогут

бегом на отчитку!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Средств защиты тут нет, антисептиков нет,
Научи дурака богу молится...

Дорогуша, твои высыпания очень похожи на те, которые возникают у людей от чрезмерного использования антисептиков и санитайзеров...

Гость||

у меня биполярное расстройство, 

Ну мадам это вам в палату Пете Кузнецову надо . Он спец в этом .

Гость||

Люди с биполярным расстройством (а она сама его обнародовала, так что извините) - это люди, мягко говоря, нездоровые в психическом плане.

Им всё время мерещится, паникёры.

Состояние само по себе не пройдёт, нужно закрывать и лечить, лечить, лечить. Чтобы не боялась.

Гость||

Странно, почему с аллергией повезли в КИМ? У нас в Согласии, в больнице, отделение конкретно для аллергиков.

Гость||

Гость писал(a):

нужно закрывать и лечить, лечить, лечить. Чтобы не боялась.
сжечь ведьму! :)

Гость||

Плюс к тому у меня биполярное расстройство, на данный момент у меня сильная паническая атака, и я не знаю, где можно найти помощь

Тебя не туда положили, кварталом выше тебе на Лермонтова 28. Там вылечат быстро.в палате с Ангелой Меркель полежишь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Больница, как известно, переполнена, положили в коридоре.
да такого не может быть

Гость||

Наколка, с зоны привезли?

Гость||

Наколки у несовершеннолетней?

Гость||

15.04.2020 11:44|

Странно, почему с аллергией повезли в КИМ? У нас в Согласии, в больнице, отделение конкретно для аллергиков.

Понос наверно был, бузины перееела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горит все тело. Плюс к тому у меня биполярное расстройство, на данный момент у меня сильная паническая атака, и я не знаю, где можно найти помощь.
о как все сложно

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