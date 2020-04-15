15.04.2020 | 11:28

В среду, 15 апреля, 23-летняя пензячка по имени Анна, оказавшаяся в центре спецвидов медицинской помощи, решила поделиться своими переживаниями, касающимися пребывания в учреждении. Она разместила пост в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте», а затем рассказала подробности PenzaInform.ru.

Девушка попала в КИМ днем 14 апреля с подозрением на коронавирус и жуткой аллергией. Ей стало плохо после ночной пробежки. Больница, как известно, переполнена, положили в коридоре.

«У меня аллергия. Горит все тело. Плюс к тому у меня биполярное расстройство, на данный момент у меня сильная паническая атака, и я не знаю, где можно найти помощь. Средств защиты тут нет, антисептиков нет, только, надо очень-то, марля. Про диагноз нам ничего не говорят. Санитайзеры, маски и перчатки только в красивом приемнике.

Стариков отделили в палаты рядом с местом, где лежу я. Их передвижение по корпусу никто не контролирует. Мы трогаем все ручки без защиты, ходим в один туалет. Я очень боюсь заразиться. Неподалеку от меня четыре девочки, двое несовершеннолетних. Еще 1 и я», - призналась Анна.

Девушка заявила, что очень хотела отказаться от госпитализации, но ей не позволили: это запрещено. Она утверждает, что не контактировала с прибывшими из-за рубежа людьми и регулярно обрабатывала руки антисептиком.