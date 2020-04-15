Иван Белозерцев рассказал, кто привез коронавирус в Заречный

15.04.2020 | 08:20

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объяснил, почему для Заречного были введены дополнительные ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С 8 апреля пересечь границы города можно лишь по согласованию с администрацией. До конца месяца прежние пропуска недействительны.

По словам губернатора, возможности въехать в Заречный лишились люди, не работающие на местных предприятиях или трудоустроенные в организациях, которые временно приостановили деятельность.

В Заречном есть заболевшие коронавирусом. Диагноз поставлен трем местным жителям, под наблюдением находятся еще 16. Вирус в город привезла женщина из Москвы, которая приехала в гости к матери.

«Там компактное проживание граждан, мы это прекрасно понимаем, поэтому все вопросы, связанные с распространением коронавируса, там тоже стоят. Понятно, есть какие-то неудобства для граждан. Я главе администрации поставил жесткую задачу. Разные ситуации бывают. Они должны вникать в каждую», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он рассказал, что у некоторых зареченцев в соседних населенных пунктах есть хозяйства. Им необходимо покидать город, чтобы покормить коз и других животных. В таких случаях пропуска будут выдавать. При этом все, кто выезжает за проходную, должны соблюдать необходимые меры безопасности.

По словам губернатора, одна из задач власти - ограничить перемещение жителей между населенными пунктами, чтобы предотвратить завоз вируса. Именно для этого были приняты меры в Заречном.

«Большинство, 95%, это понимают, а 5% говорят: «Да ничего страшного, давайте я буду поступать так, как хочу». Но это неправильно», - резюмировал глава региона.