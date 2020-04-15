Общество

Иван Белозерцев рассказал, кто привез коронавирус в Заречный

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объяснил, почему для Заречного были введены дополнительные ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С 8 апреля пересечь границы города можно лишь по согласованию с администрацией. До конца месяца прежние пропуска недействительны.

По словам губернатора, возможности въехать в Заречный лишились люди, не работающие на местных предприятиях или трудоустроенные в организациях, которые временно приостановили деятельность.

В Заречном есть заболевшие коронавирусом. Диагноз поставлен трем местным жителям, под наблюдением находятся еще 16. Вирус в город привезла женщина из Москвы, которая приехала в гости к матери.

«Там компактное проживание граждан, мы это прекрасно понимаем, поэтому все вопросы, связанные с распространением коронавируса, там тоже стоят. Понятно, есть какие-то неудобства для граждан. Я главе администрации поставил жесткую задачу. Разные ситуации бывают. Они должны вникать в каждую», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он рассказал, что у некоторых зареченцев в соседних населенных пунктах есть хозяйства. Им необходимо покидать город, чтобы покормить коз и других животных. В таких случаях пропуска будут выдавать. При этом все, кто выезжает за проходную, должны соблюдать необходимые меры безопасности.

По словам губернатора, одна из задач власти - ограничить перемещение жителей между населенными пунктами, чтобы предотвратить завоз вируса. Именно для этого были приняты меры в Заречном.

«Большинство, 95%, это понимают, а 5% говорят: «Да ничего страшного, давайте я буду поступать так, как хочу». Но это неправильно», - резюмировал глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Выезд закройте тоже.

Д-р Шаффхаузен||

А в Пензу кто привез?)))

Гость||

Тот, кто привез, никого не заразил))) пензаинформ это в каждой новости писало)))

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

А в Пензу кто привез?)))
ЭТО ГОСТАЙНА,ПОКРЫТАЯ МРАКОМ.

Гость||

А теперь эта женщина с диагнозом короновирус ездит в московском такси ради сторис в Инстаграмм и при каждом чихе вызывает скорую чтоб сторис снять . Кому интересно. Дневник миллионерши .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вирус в город привезла женщина из Москвы, которая приехала в гости к матери.
Шастают туда сюда псевдо москвичи. Где она заразилась в Москве? Но стройки работают, видимо на стройке вирус не заражает. Идем дружно на стройку. А, свой дом строить можно? Это же тоже стройка только в меньших масштабах?

Гость||

Действительно кто привез в Пензу короновирус? кто у нас первый заболел? что то умалчивают

Д-р Шаффхаузен||

Вы все врете. Это святые люди, богоизбранны, они не могут. Надо причислить к лику святых жену и самого депутата. Они как блаженная Ульрика Ниш и святой Бенедикт Менни. Иконы с них писать и целовать мощи.

Гость||

Не власти – тихо паникующие лузеры.

Денег, масок, антисептиков, коек у начальства для вас почти нет.

Ответственность брать не умеют.

Отвечать за сделанное не способны

Управлять не могут.

Только «нужно», «необходимо», «должны». Тычутся мокрыми носами в проблемы, да жалобно пищат, словно новорожденные, слепые котята.

Трагедия брошенного властями без средств к жизни населения развивается. Приобретая пугающее, миллионное измерение.

«......» пишет сегодня:

«По итогам года показатели безработицы в России могут подскочить как минимум в два раза. Оценки «армии безработных» колеблются в диапазоне от 5 до 25 млн человек».

..... шлет оперативную сводку:

«Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, показал опрос экспертов OMI и «Платформы». Большинство населения уже затронули экономические последствия эпидемии».

Заметим, что эпидемия пока идет на нарастающей.

Пар начинает явственно копиться под запаянной Путиным бюджетной крышкой.

Ни экономические, ни моральные аргументы о необходимости срочно разворачивать программу финансирования людей и бизнесов из триллионных общественных фондов,— не действуют.

Может быть, подействует политические соображения?

Ни полиция, ни золотовские, ни бортниковские не помогут. А уж тем более, шойгинские. Когда на улицах российских городов будут даже не миллионы, а десятки миллионов людей, оставленных вами без возможности зарабатывать.

Не то, что желанное обнуление не получите. Борзо вылетите под миллионным давлением из кремлей, как пробка из бутылки с шампанским, разольетесь пеной по столу. Пух! Вш-ш-ш-ш… Пс-с-с-с-с …

***

Вы не забыли, граждане, за кого вы голосовали на выборах последние двадцать лет? Помните, как не ходили на выборы, просиживая свое настоящее и будущее на протестном диване, возмущенно, солидно, гордо, грозно (Р-р-р-рр!) рычали его пружинами?

Гость||

Не с 8, а с 13-го. Не компактнее, чем в других районах Пензы. Давайте их тоже отделим и перекроем. Арбеково от 8 Марта, Терновку от Кривозерья, Ахуны от ГПЗ и т.д., что уж мелочиться.

Гость||

Гость писал(a):

А в Пензу кто привез?)))
а в Пензу привезла жена какого то депутата... только она странным образом уже Вылечилась, а народ до сих пор там ..."лечится" и никакой тут тайны нет

Гость||

Гость писал(a):

а в Пензу привезла жена какого то депутата... только она странным образом уже Вылечилась,
Спектакль продолжается. Артисты болели раком теперь про Рак забыли и все дружно стали заражаться коронавирусом при этом легко и непринужденно к тому же быстренько излечиваться. А люди сидят без денег и возможности подышать свежим воздухом.

Гость||

Гость писал(a):

А в Пензу кто привез?)))

а в Пензу привезла жена какого то депутата... только она странным образом уже Вылечилась, а народ до сих пор там ..."лечится" и никакой тут тайны нет

А власти все скрывают.

Гость||

А я Дима Бурёнушкин...

Гость||

А в Пензу кто привёз миланскую заразу????

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Имя: Гость
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