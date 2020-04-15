Общество

В Кузнецке назвали количество зараженных коронавирусом жителей

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В среду, 15 апреля, администрация Кузнецка обнародовала оперативную информацию по заболеваемости COVID-19 в городе.

На эту дату официально подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Все пациенты лечатся в Пензе, в центре спецвидов медицинской помощи.

«На карантине находится 104 человека, из них 21 ребенок. Обследовано на наличие COVID-19 417 жителей города, в том числе 209 детей», - сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления.

В Пензенской области в целом зарегистрировано 100 случаев заражения. Четыре человека выписаны, два умерли - 50-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Среди заболевших - пятеро детей в возрасте 1 месяца, 1 года (двое), 4 и 9 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так в Кузнецке сколько заболевших!? Про четырех Вы уже неделю трындите!

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