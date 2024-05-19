В Пензенской области вырос показатель смертности

19.05.2024 | 13:15

В марте в Пензенской области умерли 1 615 человек. Это на 70 меньше, чем за тот же месяц 2023-го (1 685). Такую информацию опубликовал Росстат.

В первый весенний месяц в регионе родилось 596 малышей, что на 103 меньше, чем в соответствующий период 2023-го (699). За март не зарегистрировали смертей младенцев (6 - за тот же месяц прошлого года).

Естественная убыль населения ускорилась и составила 1 019 человек (986 - за март 2023 года).

Всего за январь - март этого года в области скончались 5 120 человек (4 817 - за аналогичный период 2023-го), родилось 1 962 малыша (1 974).

Коэффициент рождаемости в регионе в марте остался на том же уровне, что и в прошлом году: 6,4 на 1 000 населения. Коэффициент смертности повысился: последний показатель - 16,7, в марте 2023-го был 15,7.