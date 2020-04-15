Общество

В Пензенской области начали оформлять материнский капитал без заявления

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Со среды, 15 апреля, отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области начало выдачу сертификатов материнского (семейного) капитала по новым правилам, позволяющим не только быстрее получить сертификат, но и не тратить время на его оформление.

Семьям, у которых в 2020 году родился ребенок и появилось право на материнский капитал, и которые еще не обращались с заявлением на сертификат, с 15 апреля он будет оформлен автоматически. К распоряжению средствами можно будет приступить, не обращаясь за самим документом. Все необходимое для оформления пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Главное условие для оформления сертификата без заявления - наличие у матери подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг до рождения ребенка.

Сведения о появлении ребенка будут поступать в Пенсионный фонд России из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сейчас идет тестирование оформления сертификата по сведениям реестра ЗАГС и уточнение необходимой информации о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе пенсионного фонда и направляются в «Личный кабинет» матери ребенка на сайте ПФР или на портале госуслуг.

«Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители», - сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Покупаю квартиру с участием материнского капитала . Какой срок перевода денег по материнскому капиталу на счёт продовца ?

Гость||

Давно нужно было так сделать! Многие люди бегают, собирают документы, а их гоняют из кабинета в кабинет! Многие добиваются справедливости только через суды. А многие даже и не знают что им положено по закону!

Гость||

А что так нельзя было с самого начала? С 2008 года? Или нужно все довести до абсурда, дождаться пандемии, а потом вводить людские порядки?! Ждем когда вы будете маткапитал обналичивать сразу и не заставлять семьи искать окольные пути к этому.

Гость||

Гость|15.04.2020 13:20|

Покупаю квартиру с участием материнского капитала . Какой срок перевода денег по материнскому капиталу на счёт продовца ?

10 дней . Гарант сказал не более .

Имя: Гость
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