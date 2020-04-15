Полиция Мордовии ищет автора фейка о госпитализации пензенцев в Рузаевку

15.04.2020 | 10:32

В группах Саранска в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в больницу Рузаевки доставлены 53 жителя Пензы с подозрением на коронавирус.

Данная информация является фейковой и не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение автора публикации недостоверных сведений и напоминают об административной ответственности за данное нарушение.

«За распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность по п. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей», - напоминают правоохранители.