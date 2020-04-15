Общество

Полиция Мордовии ищет автора фейка о госпитализации пензенцев в Рузаевку

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В группах Саранска в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в больницу Рузаевки доставлены 53 жителя Пензы с подозрением на коронавирус.

Данная информация является фейковой и не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение автора публикации недостоверных сведений и напоминают об административной ответственности за данное нарушение.

«За распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность по п. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати до ста тысяч рублей», - напоминают правоохранители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 13.мвд.рф
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Гость||

Дел больше нет в стране кроме как писателей на форумах искать...

Гость||

Палицами вам заняться нечем?

Гость||

Да бред чистой воды ,что бы руководство другого региона взяло на себя такую ответственность ,это из рода фантастики.У нас только ЗАТО федерального подчинения .Надо не только штрафовать ,но допустим работать дворником в больнице с заражёнными ,предварительно взяв подписку о неразглашении.

Гость||

Дыма без огня не бывает!

Гость||

Пензенская ГАРМОНЬ. ⚡️⚡️⚡️Тайм-проект "Чистый четверг" оценивает, перед днём принятия кадровых назначений Президентом , шансы Ивана Белозерцева остаться губернатором Пензенской области.

Начнем со старого круга приведшего его во власть.

Военные.

Александр Иванович Кильдянкин-умер.

Именной он выходил на людей главкома сухопутных войск Салюкова, который через Министра обороны Шойгу пропихнул Белозерцева на должность, отпихнув интеллектуала Руденского.

Впрочем, именно Кильдянкин ввел в местную политику "бронелобого" военкоматчика, обеспечив ему голоса на выборах депутатов гордумы стройными рядами курсантов артинститута.

Попытки Белозерцева повторить заход через военных были отвергнуты ещё на второй год губернаторства, когда адъютант Салюкова сказал Кильдянкину, что назначение Белозерцева подстава главкома. Другие военные просто уклонились.

Из тех на кого надеялся пробиться Белозерцев, Борис Шпигель. Тот, из-за приличия потолкался в определенных кругах и дал отрицательный ответ с интересной формулировкой. О ней позже.

Значимый бизнесмен, по имени Наум, проработал вопрос серьезней и вывел Белозерцева на бывших чиновников, имеющих отношения с Кириенко и его структурами. Но после непродолжительного общения с претендентом, также ответили отказом.

В наших сообщениях достаточно информации об истинном лице претендента Белозерцева, которого можно охарактеризовать, как "случайный человек во власти".

Наш предыдущий канал "Пензенский кластер" приводил информацию об опросах, проводимых структурами ФСО на предмет уровня доверия населения к губернатору. По последним опросам он не превышает 17%.

Нами же вероятность назначения Ивана Белозерцева губернатором Пензенской области оценивается в 5%

Для сведения особо интересующихся, в качестве основного кандидата рассматривается генеральный директор Фонда. Впрочем, уже два месяца о нем известного как Белозерцеву, так и ближнему окружению. Семья Белозерцева к отходу присмотрели новое место недалеко от Москвы, в живописном месте на берегу реки.

Стоит отметить, что уже два месяца, около уходящего не маячит председатель заксобра Валерий Лидин, которому его зам. Сергей Егоров, имеющий старых знакомых в АП, уже сообщил о п

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