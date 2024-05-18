Главный синоптик страны предрек новые заморозки в Поволжье

В ближайшие дни более чем в 20 регионов страны в Поволжье, Сибири, на Урале и юге России придут заморозки.
Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, под влиянием холодных воздушных масс, идущих с севера, находятся и вся восточная, и юго-западная части европейской России.
В частности, Вильфанд прогнозирует по всему Приволжскому федеральному округу ночные заморозки до -3, а местами и до -5 градусов. При этом дневная температура дойдет до +15...+17 градусов.
«Такой длительный период интенсивной холодной погоды. Только в середине следующей недели заморозки начнут отступать», - пояснил Вильфанд.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀