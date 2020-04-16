Главное о коронавирусе за 16 апреля: «лишние» больные, угрозы за мнение, губернатор о самоизоляции

Пензенцы перестали соблюдать режим самоизоляции.
Обнародована география новых случаев коронавируса в области.
Пациентке КИМа начали поступать угрозы.
Мэр Кузнецка: вирус ходит по городу.
В больницах Пензы создадут новые инфекционные койки.
Увеличилось количество заболевших коронавирусом.
Жителя Кузнецка взволновали почтальоны без масок и антисанитария в киосках.
В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок.
Данные главы Заречного об увеличении количества больных коронавирусом опровергли.
Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям города и области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Вы куда Дину Черемушкину дели, ироды?