Главное о коронавирусе за 16 апреля: «лишние» больные, угрозы за мнение, губернатор о самоизоляции

16.04.2020 | 20:59

Пензенцы перестали соблюдать режим самоизоляции.

Обнародована география новых случаев коронавируса в области.

Пациентке КИМа начали поступать угрозы.

Мэр Кузнецка: вирус ходит по городу.

В больницах Пензы создадут новые инфекционные койки.

Увеличилось количество заболевших коронавирусом.

Жителя Кузнецка взволновали почтальоны без масок и антисанитария в киосках.

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок.

Данные главы Заречного об увеличении количества больных коронавирусом опровергли.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям города и области.