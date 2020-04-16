Общество

Главное о коронавирусе за 16 апреля: «лишние» больные, угрозы за мнение, губернатор о самоизоляции

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Пензенцы перестали соблюдать режим самоизоляции.

Обнародована география новых случаев коронавируса в области.

Пациентке КИМа начали поступать угрозы.

Мэр Кузнецка: вирус ходит по городу.

В больницах Пензы создадут новые инфекционные койки.

Увеличилось количество заболевших коронавирусом.

Жителя Кузнецка взволновали почтальоны без масок и антисанитария в киосках.

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок.

Данные главы Заречного об увеличении количества больных коронавирусом опровергли.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям города и области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вы куда Дину Черемушкину дели, ироды?

Гость||

Говорят в Пензенском артинституте, казарму в которой проживают иностранные военнослужащие закрыли на карантин.

Гость||

16.04.2020 21:33|

Говорят в Пензенском артинституте, казарму в которой проживают иностранные военнослужащие закрыли на карантин.

Опаньки, Шойгу доложили?

Гость||

Первостипенно-это Кладка Бардюров! А всё остальное-потом))

Гость||

не от хорошей жизни люди не соблюдай карантин.

заплатите 70-80% от реальной зп и никто носа из дома не высунет

Имя: Гость
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