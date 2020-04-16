«Яндекс» об уровне самоизоляции в Пензе: На улице очень много людей

16.04.2020 | 15:43

Пензенцы продолжают давать слабину в борьбе с распространением коронавируса. По данным «Яндекса» на 15:20 16 апреля, индекс самоизоляции в областном центре - 2,4. Это означает, что на улице очень много людей.

Более высокий показатель в Заречном, там он равен 3,2 (на улице есть люди). В Кузнецке - 2,6 (на улице много людей). В обоих этих городах на настоящий момент по семь человек, заразившихся COVID-19.

Еще 13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. По его словам, низкий уровень ответственности стал наблюдаться с прошлого четверга.

Он попросил жителей региона трезво оценивать ситуацию и привел в пример Москву и Московскую область, где из-за подъема заболеваемости введена пропускная система.

«Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев. Убедительно прошу вас без острейшей необходимости не посещать Москву и другие регионы, не приглашать никого к себе. Давайте потерпим! Придет время, когда ситуация нормализуется, тогда жизнь вернется в нормальное русло», - резюмировал он тогда.

По данным на 16 апреля, в Пензенской области 107 зараженных коронавирусом, двое умерли, четверых выписали, все остальные, в том числе пятеро детей, находятся на лечении.