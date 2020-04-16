Общество

«Яндекс» об уровне самоизоляции в Пензе: На улице очень много людей

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Пензенцы продолжают давать слабину в борьбе с распространением коронавируса. По данным «Яндекса» на 15:20 16 апреля, индекс самоизоляции в областном центре - 2,4. Это означает, что на улице очень много людей.

Более высокий показатель в Заречном, там он равен 3,2 (на улице есть люди). В Кузнецке - 2,6 (на улице много людей). В обоих этих городах на настоящий момент по семь человек, заразившихся COVID-19.

Еще 13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. По его словам, низкий уровень ответственности стал наблюдаться с прошлого четверга.

Он попросил жителей региона трезво оценивать ситуацию и привел в пример Москву и Московскую область, где из-за подъема заболеваемости введена пропускная система.

«Мы не должны расслабляться. У нас за последние две недели немало завозных случаев. Убедительно прошу вас без острейшей необходимости не посещать Москву и другие регионы, не приглашать никого к себе. Давайте потерпим! Придет время, когда ситуация нормализуется, тогда жизнь вернется в нормальное русло», - резюмировал он тогда.

По данным на 16 апреля, в Пензенской области 107 зараженных коронавирусом, двое умерли, четверых выписали, все остальные, в том числе пятеро детей, находятся на лечении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так хочется выслушать Дину Черемушкину.

Гость||

Потому что людям хочется не умереть с голоду...

Гость||

А я Дина Черемушкина! Лучше бы так на выборы ходили!

Гость||

Так на работу полгорода вышло! Загруженность транспорта по утрам ещё советую оценить. Впечатляет!

Ну у всех есть лимузины с личным водителем.

Гость||

Реальная помощь населению будет или как обычно одна болтовня?

Гость||

Такое чувство,что предлагают работать,но не палиться на улицах...как - нибудь.

Гость||

Умом Россию не понять! (С) Страна непуганых идиотов! (С)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и привел в пример Москву и Московскую область, где из-за подъема заболеваемости введена пропускная система
penzainform.ru писал(a):
Система введена из-за злостных нарушителей самоизоляции..о как

Гость||

Если на нас нападут, то не будут объявлять войну, а объявят самооборону. И не будут проводить мобилизацию, но потребуют, чтобы граждане купили какое-нибудь оружие (или сами смастерили) и поехали на фронт сами, защищать страну. А государство поможет тем, что попросит компании перевозчиков не повышать цену на билет до фронта более чем в 2 раза.

Гость||

13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. По его словам, низкий уровень ответственности стал наблюдаться с прошлого четверга.

Показатель, то что люди умнеть начали зря Вы так людей кошмарить начали самоизоляцией, в москве пропусками. Конституцию новую если честно считать будут голоса то она не пройдёт, как и кандидаты от Единой России.

Ваш фейк вирус дал отрицательный эффект для власти. В меру надо.

Гость||

Гость писал(a):

Потому что людям хочется не умереть с голоду...
Поэтому мамаши гуляют с детьми. Не подскажите скока эта работа стоит? Дети бегают. Тоже пашут?

Гость||

Гость писал(a):

. Не подскажите скока эта работа стоит? Дети бегают. Тоже пашут?
Вы напрасно с местным дурачком пытаетесь разговаривать. Над ним можно только посмеяться.

Гость||

16.04.2020 16:02|

Если на нас нападут, то не будут объявлять войну, а объявят самооборону. И не будут проводить мобилизацию, но потребуют, чтобы граждане....

Красава :) молодец братан, так и будет.

Гость||

Гость писал(a):

13 апреля губернатор Иван Белозерцев выразил обеспокоенность тем, что пензенцы начали выходить из изоляции. По его словам, низкий уровень ответственности стал наблюдаться с прошлого четверга.
поднадзорная популяция вырвалась из загона

Гость||

Гость писал(a):

Красава :) молодец братан
я это и без тебя знаю

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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