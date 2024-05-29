На границе весны и лета пензенцев ждет жара до +32 градусов

29.05.2024 | 12:40

Май-2024 в Пензенской области оказался непредсказуемым в плане погоды. В День Победы повалил снег, из-за чего перенесли легкоатлетическую эстафету. Затем пришли заморозки, погубившие надежды многих садоводов и огородников и нанесшие ущерб посевам сельскохозяйственных культур. А вот в последние дни месяца температура воздуха превысит 30-градусную отметку. Причиной синоптики называют обширный антициклон.

По прогнозам Приволжского УГМС, в четверг, 30 мая, в регионе термометр покажет +25...+30 градусов. В последний день весны воздух прогреется до +27...+32 градусов. Такая же погода ждет пензенцев 1 июня.

С 2-го числа до конца следующей недели температура, согласно сервису Gismeteo.ru, будет чуть пониже, +26...+28. Потом 7 июня она упадет до +19 градусов, а в последующие дни будет достаточно комфортной, +21...+22.

В связи с жарой в ближайшие дни в УГМС предупредили о желтом уровне погодной опасности, что означает потенциальную угрозу. Также с 26 по 31 мая во всем регионе ожидается высокая пожарная опасность леса (IV класс).

В свою очередь в ГУ МЧС России по Пензенской области призвали граждан одеваться и вести себя в соответствии с погодой. Следует носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени. Также в жару рекомендуется воздержаться от алкоголя и, напротив, пить больше воды (лучше всего минеральной без газа).