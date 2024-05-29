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Общество

В Пензе отремонтируют дороги в Черниговских и Батайских проездах

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В Пензе в 1-м и 3-м Черниговских проездах идет ремонт дорог: подрядчик выполнил мероприятия по исправлению профиля проезжей части.

В Пензе отремонтируют дороги в Черниговских и Батайских проездах

28 мая уже укладывали и уплотняли слои щебня различной фракции, затем перейдут к асфальтировке. Параллельно укрепят обочины.

В Пензе отремонтируют дороги в Черниговских и Батайских проездах

Завершить работы намечено в середине июня.

В Пензе отремонтируют дороги в Черниговских и Батайских проездах

«Также запланирован ремонт проезжих частей в 2, 4, 5 и 6-м Черниговских проездах и примыкающих к ним 2, 3, 4, 5-м Батайских проездах. Протяженность дорог - от 180 до 350 метров», - уточнили в городской администрации.

В Пензе отремонтируют дороги в Черниговских и Батайских проездах

В конце 2023 года сообщалось, что в 2024-м при ремонте дорог в Пензе акцент будет сделан на частном секторе. Перечень объектов, которые собирались приводить в порядок, можно посмотреть здесь.

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Источник — фото администрации Пензы
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