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Глас народа | Пожаловавшейся на условия пациентке КИМа стали поступать угрозы

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В четверг, 16 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась 23-летняя Анна из Пензы, крик души которой был размещен накануне.

Тогда девушка призналась, что боится заразиться коронавирусом, находясь в центре спецвидов медпомощи, где оказалась 14-го числа на койке в коридоре. «Мы трогаем все ручки без защиты, ходим в один туалет», - писала она.

В КИМе в тот же день прокомментировали заявление пензячки, подчеркнув, что помещения ежедневно дезинфицируют, все поверхности протирают, воздух обеззараживают.

16-го числа Анна рассказала, что после распространения информации в СМИ ее перевели из коридора в бокс, выдали маски, сообщили, что результат на коронавирус отрицательный и скоро ее отпустят домой.

«Я очень благодарна врачам, у меня вообще никаких претензий нет. Конфликт был только в приемнике. Но теперь мне начали поступать угрозы от людей в соцсетях, которых я вообще не знаю, и мне страшно. Меня обвиняют в хайпе, во вранье, угрожают судом, полицией, говорят, что я блогер и пробралась в больницу специально, но это все не так. Еще мне пишут, что я сама во всем виновата, потому что нарушала режим самоизоляции, но я не нарушала его, я только гуляла с собакой, что не запрещено», - высказалась Анна.

Девушка надеется, что скоро все кончится и она сможет жить спокойно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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