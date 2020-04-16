Общество

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в области

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По данным на четверг, 16 апреля, в Пензенской области зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе теперь 107 заболевших.

Днем ранее было зарегистрировано 16 новых случаев заражения COVID-19. Среди пациентов оказались трое детей. Возраст одного из них - 1 месяц, двух - 1 год. Их лечат в областной детской больнице, у всех состояние удовлетворительное.

Тогда же стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Уточнялось, что у пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе астма.

Еще один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Четверых человек выписали здоровыми.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лучше бы воду не отключали, чтобы можно было руки помыть (ул. Леонова). Как тут не заразиться

Гость||

Закашмаренные где? Молчат, спят наверно

Гость||

На Красной тоже нет воды. Нечем смыть коронавирус. Памагите!

Гость||

Скатилась область на 33-е место в рейтинге

Гость||

В Свердловской области из 111 заболевших вылечились 44. А у нас из 107 только 4. Зелёнкой что ли лечат?

Гость||

Гость писал(a):

Зелёнкой что ли лечат?
подарожником

Гость||

Гость писал(a):

В Свердловской области из 111 заболевших вылечились 44. А у нас из 107 только 4. Зелёнкой что ли лечат?
Как и везде, парацетамолом по 10 рублей, задурнело если так под насос ложат, лекарств других у нас отродясь не было, эта непозволительная роскошь только для столичных жителей и европейцев.

Гость||

Гость писал(a):

В Свердловской области из 111 заболевших вылечились 44. А у нас из 107 только 4. Зелёнкой что ли лечат?
Все лекарства ушли на больную №1. Но ничего, скоро подорожник пойдет, легче будет.

Гость||

а еще капустный лист помогает

Гость||

Гость|16.04.2020 11:02|

В Свердловской области из 111 заболевших вылечились 44. А у нас из 107 только 4. Зелёнкой что ли лечат?

Ну вот, подтягиваются эти...ну как их...закашмаренные. Сейчас начнут высказывать свои экспертные мнения!

Гость||

Гость писал(a):

задурнело если так под насос ложат, лекарств других у нас отродясь не было, эта непозволительная роскошь только для столичных жителей и европейцев.
Вы кретин?

Гость||

А какого хрена здесь не закашмаренные делают? Читайте новости про звёзд эстрады и про пожары. Сюда то зачем лезете, тролли?

Гость||

Цифры занижены, прекратите скрывать масштаб трагедии. Спасибо врачам !!!!

Гость||

Да включите воду, некоторые районы воды отключены, куда смотрят пензенские власти?

Гость||

А что вы защищаете приближённых,которые пол Пензы заразили?

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Имя: Гость
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