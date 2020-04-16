Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в области

16.04.2020 | 10:48

По данным на четверг, 16 апреля, в Пензенской области зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе теперь 107 заболевших.

Днем ранее было зарегистрировано 16 новых случаев заражения COVID-19. Среди пациентов оказались трое детей. Возраст одного из них - 1 месяц, двух - 1 год. Их лечат в областной детской больнице, у всех состояние удовлетворительное.

Тогда же стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Уточнялось, что у пациентки был ряд хронических заболеваний, в том числе астма.

Еще один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Четверых человек выписали здоровыми.