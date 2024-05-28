С рынка в Заводском районе исчезли старые торговые павильоны

28.05.2024 | 21:29

Площадку сезонной ярмарки на улице Циолковского, 23, в Заводском районе благоустраивают. Судьбу рынка обсудили на совещании в администрации Пензы во вторник, 28 мая.

Сотрудники городского центра торговли и услуг демонтировали павильоны, не соответствовавшие требованиям для дальнейшей эксплуатации.

«В настоящее время подрядная организация собирает металлический каркас для трех новых павильонов с последующим остеклением. Планируется, что объекты торговли будут готовы в июле этого года», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Еще один павильон, самый большой, должен появиться до конца августа.

«Кроме того, изготовлены столы для обновления зоны, где сейчас ведется торговля продукцией с дачных участков и подсобных хозяйств. Их также заменят в летний период, после открытия новых павильонов и обустройства общего навеса», - объяснили в мэрии.

Подчеркивается, что пожилые люди смогут пользоваться льготами, чтобы иметь возможность продавать овощи и фрукты, выращенные на приусадебных или дачных участках.

Летом прошлого года жителей Заводского района взбудоражил слух о закрытии рынка на Циолковского, 23. Позже выяснилось, что в связи с изменениями в земельном законодательстве расторгнут договор с прежним арендатором участка и на том же месте организуют муниципальную ярмарку. Спустя некоторое время был представлен дизайн нового объекта.