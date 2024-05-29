Среди пензенцев вырос спрос на аренду электросамокатов

29.05.2024 | 13:01

Российские сервисы аренды электросамокатов (кикшеринга) в первой половине мая 2024-го привлекли на 26% больше пользователей, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще за услугой обращались люди в возрасте от 25 до 44 лет, а также старше 45 (по размеру аудитории они впервые обогнали молодежь).

Интернет-трафик популярных сервисов кикшеринга вырос на 15%. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов.

Пензенцы тоже стали чаще брать в аренду электросамокаты, как в домашнем регионе, так и в путешествиях - трафик на сайты проката с начала мая вырос в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным днем для коротких поездок жителей региона стал выходной 1 мая.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории.

За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет лишь на 15%.

Арендовать электросамокаты все еще больше предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%.

Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти 5 регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.

В России первые проекты кикшеринга появились в 2018 году в Москве. В 2019 году самокаты ключевых сервисов стали доступны в Санкт-Петербурге.

Сейчас география рынка аренды охватывает более 100 российских городов. Ожидается, что к 2025 году общий парк самокатов в кикшеринге превысит 500 000 единиц.

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