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Общество

В Соцфонде рассказали, когда перечислят пенсии в июне

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Пенсии перечисляются жителям Пензенской области в единые дни: ежемесячно 5, 13 и 23-го числа. Последнее в июне выпадает на воскресенье, что означает перенос срока.

«Если установленные даты приходятся на выходные и праздничные дни, выплата осуществляется заранее - в предыдущий рабочий день», - напомнили в областном отделении Социального фонда России.

Таким образом, пенсии направят 5 июня тем, у кого установлена дата доставки на 5-12-е числа; 13 июня - за даты доставки 13-22-го; 21 июня - за 23-25-е.

«Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего дня», - уточнили в Соцфонде.

Ранее сообщалось, что 3 июня будут перечислены 15 видов пособий, в том числе единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др.

5 июня получателям переведут ежемесячную выплату из средств материнского капитала, 7-го - пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным).

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