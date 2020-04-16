В четверг, 16 апреля, в соцсети «ВКонтакте» житель Кузнецка, пожелавший сохранить анонимность, попросил мэра Сергея Златогорского обратить внимание на соблюдение санитарных норм работниками магазинов и почты.
«Можно ли как-то оказать влияние на магазины в плане дезинфекции? Много говорилось о ней, но по факту особой чистоты не видно. Киоски «Славянский хлеб»: хлеб открытый, без упаковки, антисанитария, воды-канализации нет», - отметил кузнечанин.
Также он указал, что риск заразиться весьма высок и у самоизолировавшихся пожилых горожан: опасную болезнь могут распространять работники почты.
«Пенсию почтальоны разносят. Сначала пенсию, через 3 дня льготы по второму кругу - без масок, без перчаток», - возмутился горожанин.
В заключение он обратился к горожанам с просьбой соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.
«И вы, уважаемые жители, соблюдайте гигиену. Никто вас взаперти не держит, но можно же ограничить свои перемещения - ради собственного здоровья, ради здоровья своих близких, своих детей», - написал он.
15 апреля мэр Сергей Златогорский сообщил о семи случаях коронавируса в Кузнецке. Среди пациентов - 17-летний юноша. Градоначальник отметил, что специалисты не смогли выяснить путь заражения у большинства больных.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Не выдают почтальонам ни масок, ни перчаток, ни дезинфекторов. и не только на почте такая фигня. А за свой счет все покупать зарплата не позволяет. многие горожане, включая и почтальонов, с удовольствием посидели бы дома за госсчет, только те же самые пенсы тут же начнут вопить: " Где моя пенсия, кто мне ее принесет?" Давно бы уже могли на карту получать.