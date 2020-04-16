16.04.2020 | 11:17

В четверг, 16 апреля, в соцсети «ВКонтакте» житель Кузнецка, пожелавший сохранить анонимность, попросил мэра Сергея Златогорского обратить внимание на соблюдение санитарных норм работниками магазинов и почты.

«Можно ли как-то оказать влияние на магазины в плане дезинфекции? Много говорилось о ней, но по факту особой чистоты не видно. Киоски «Славянский хлеб»: хлеб открытый, без упаковки, антисанитария, воды-канализации нет», - отметил кузнечанин.

Также он указал, что риск заразиться весьма высок и у самоизолировавшихся пожилых горожан: опасную болезнь могут распространять работники почты.

«Пенсию почтальоны разносят. Сначала пенсию, через 3 дня льготы по второму кругу - без масок, без перчаток», - возмутился горожанин.

В заключение он обратился к горожанам с просьбой соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

«И вы, уважаемые жители, соблюдайте гигиену. Никто вас взаперти не держит, но можно же ограничить свои перемещения - ради собственного здоровья, ради здоровья своих близких, своих детей», - написал он.

15 апреля мэр Сергей Златогорский сообщил о семи случаях коронавируса в Кузнецке. Среди пациентов - 17-летний юноша. Градоначальник отметил, что специалисты не смогли выяснить путь заражения у большинства больных.