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Глас народа | Кузнечанина взволновали почтальоны без масок и антисанитария в киосках

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В четверг, 16 апреля, в соцсети «ВКонтакте» житель Кузнецка, пожелавший сохранить анонимность, попросил мэра Сергея Златогорского обратить внимание на соблюдение санитарных норм работниками магазинов и почты.

«Можно ли как-то оказать влияние на магазины в плане дезинфекции? Много говорилось о ней, но по факту особой чистоты не видно. Киоски «Славянский хлеб»: хлеб открытый, без упаковки, антисанитария, воды-канализации нет», - отметил кузнечанин.

Также он указал, что риск заразиться весьма высок и у самоизолировавшихся пожилых горожан: опасную болезнь могут распространять работники почты.

«Пенсию почтальоны разносят. Сначала пенсию, через 3 дня льготы по второму кругу - без масок, без перчаток», - возмутился горожанин.

В заключение он обратился к горожанам с просьбой соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

«И вы, уважаемые жители, соблюдайте гигиену. Никто вас взаперти не держит, но можно же ограничить свои перемещения - ради собственного здоровья, ради здоровья своих близких, своих детей», - написал он.

15 апреля мэр Сергей Златогорский сообщил о семи случаях коронавируса в Кузнецке. Среди пациентов - 17-летний юноша. Градоначальник отметил, что специалисты не смогли выяснить путь заражения у большинства больных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пенсию почтальоны разносят. Сначала пенсию, через 3 дня льготы по второму кругу - без масок, без перчаток», - возмутился горожанин.
Не выдают почтальонам ни масок, ни перчаток, ни дезинфекторов. и не только на почте такая фигня. А за свой счет все покупать зарплата не позволяет. многие горожане, включая и почтальонов, с удовольствием посидели бы дома за госсчет, только те же самые пенсы тут же начнут вопить: " Где моя пенсия, кто мне ее принесет?" Давно бы уже могли на карту получать.

Гость||

Вчера говорил о четырех.....

Гость||

Гость писал(a):

: " Где моя пенсия, кто мне ее принесет?" Давно бы уже могли на карту получать.
всё верно. надо на карты пенсам пенсию переводить, а то нагрузят почтальонов дополнительной работой, притом опасной и очень материально-ответственной, ходят с огромными суммами денег, охраны нет, зарплата копеечная, потом удивляются почему почтальоны с деньгами пропадают.

Гость||

Растаскивание пенсий по домам- это дикость какая-то, каменный век.

Имя: Гость
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