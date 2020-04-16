Общество

Данные об увеличении числа заболевших в Заречном назвали сбоем

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В Заречном по-прежнему подтверждено только три случая заражения коронавирусом. Информацию об увеличении заболевших, размещенную накануне в Instagram-аккаунте главы города Олега Климанова, назвали неверной.

«Это была техническая ошибка», - сообщили в управлении общественных связей Заречного.

По данным на 16 апреля, в закрытом городе число случаев также не возросло. Вылечившихся - ноль, умерших - ноль, размещенных на карантин в специально оборудованных организациях - столько же. Под медицинским наблюдением находятся 24 человека, снято с него в связи с истечением срока самоизоляции - 334.

По данным на 16 апреля, в Пензенской области насчитывается 107 зараженных коронавирусом, двое умерли, четверых выписали, все остальные, в том числе пятеро детей, находятся на лечении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

По словам Трампа, эта статистика является «обнадеживающей» и поспособствует доработке планов по открытию страны. Окончательные рекомендации для штатов по снятию санитарных ограничений президент обещал представить на брифинге в четверг, 16 апреля.

Гость||

Гость писал(a):

По словам Трампа
Трамп наш президент, он хоть что то реальное делает для экономики в отличие от бункерной вши

Гость||

То есть, если должностное лицо распространяет недостоверную информацию - это просто ненаказуемый сбой, а если обычный обыватель - то фейк, со всей вытекающей из этого для него административной (а то и уголовной) ответственностью?

Гость||

"это был сбой" и после этого вам доверять?

Гость||

Гость писал(a):

о есть, если должностное лицо распространяет недостоверную информацию - это просто ненаказуемый сбой, а если обычный обыватель - то фейк, со всей вытекающей из этого для него административной (а то и уголовной) ответственностью?
ну как то так

Гость||

Не сбой, а фейк! Не взрыв, а хлопок. Ублюдков - в тюрьму!

Имя: Гость
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