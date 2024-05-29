В Пензенской области преступников исправляют посадкой картофеля

В Бессоновском районе осужденные из колонии-поселения № 12 занялись выращиванием овощей. Цель - получить более 400 тонн урожая.
Трудиться в поле отправили около 15 человек, отбывающих наказание. Они обрабатывают землю с помощью сельхозтехники. Осужденным предоставили 10 машин.
«Ежегодно в учреждении сажают картофель ранний и поздний, который дает богатый урожай. В этом году добавилась посадка свеклы и моркови», - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН России.
Выращенные овощи пойдут на нужды госучреждений, также их будут продавать на областных ярмарках.
«Посадка, обработка и сбор овощей повышает трудовую занятость осужденных. Такая трудовая деятельность способствует исправлению людей, нарушивших закон, и дает возможность погасить обязательства по исковым требованиям», - подчеркнули в УФСИН.
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