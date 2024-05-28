29 мая в Пензенской области будет еще жарче, чем 28-го. Об этом жителей региона предупредили синоптики.
Если в ночь на среду прогнозируется +7...+9 градусов, то днем воздух прогреется до +28 (во вторник было +26). Будет дуть слабый ветер переменных направлений.
Ранее специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, что сухую и солнечную погоду в Пензенскую область принес обширный антициклон.
Из-за этого с 26 по 31 мая в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, велика вероятность лесных пожаров.
Предки в этот день следили, появились ли на прудах листья кувшинки. Если да, то заморозки больше не вернутся.
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