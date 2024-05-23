Пензенские медики рассказали о новом штамме коронавируса FLiRT

23.05.2024 | 13:48

Среди россиян наблюдается нетипичный для конца мая подъем уровня заболеваемости COVID-19. Причина может крыться в очередной мутации вируса и появлении нового штамма FLiRT.

Что касается Пензенской области, то случаи заражения им пока не выявлены, сообщила главный внештатный инфекционист регионального минздрава Джамиля Курмаева. Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон.

«На сегодняшний день с коронавирусной инфекцией в центре спецвидов медпомощи находятся 39 больных», - уточнила она.

В России зарегистрировано 178 случаев инфицирования FLiRT, который, как любой новый штамм, более заразен, чем предыдущий, хотя отличий по клиническим проявлениям, подходам к диагностике и лечению не имеет.

«Заразиться можно легко, а погибнуть - маловероятно. Но в данном случае, разумеется, многое будет зависеть от организма человека, его возраста и наличия хронических заболеваний. Поэтому рисковать, пренебрегая использованием средств индивидуальной защиты, людям, подпадающим под группы риска, не стоит», - отметила Джамиля Курмаева.