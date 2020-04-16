Общество

Мэр Кузнецка о семи заболевших горожанах: вирус ходит по городу

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В Кузнецке зафиксировано семь случаев заражения вирусом COVID-19. Данные на вечер среды, 15 апреля, озвучил мэр Сергей Златогорский в своем видеообращении к горожанам.

Среди пациентов есть 17-летний подросток, а также люди среднего возраста.

«Часть заболевших непонятно каким образом получила это заболевание. Они не контактировали напрямую с москвичами. То есть где-то здесь уже вирус ходит и попадает. Уже в городском сообществе идут передачи», - рассказал Сергей Златогорский.

Градоначальник еще раз напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции тем, кто приехал в Кузнецк из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции.

«Сегодня она (самоизоляция – Прим. ред.) актуальна как никогда, потому что вирус ходит по городу и как он разойдется, кого зацепит, трудно предугадать», - подчеркнул мэр.

В Пензенской области на 15 апреля выявлено 100 человек, заразившихся коронавирусом, из них четверо выздоровели, двое скончались. В числе пациентов - пятеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и пусть себе ходит, все им переболеем. Нужно отменять самоизоляцию и жить уже нормально

Гость||

Допустим, бессимптомный носитель вируса самоизолируется (но не вылечится, т.к. ничего его не беспокоит)... После отмены режима повышенной готовности этот человек снова выйдет на улицу и снова будет разносить вирус.

Мне кажется, в данной ситуации спасет только проведение тестов как можно бОльшему количеству людей, чтобы выявить "носителей".

Гость||

Хахаха, мэр нагнетает истерию. В городе грипп! Ахтунг! Все по камерам!

Гость||

Этот кузнецкий деятель просто шут гороховый, капец, несёт не весть что, кто его назначил, ужос, бедные люди...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уже в городском сообществе идут передачи», - рассказал Сергей Златогорский.
А что за передачи?

Гость||

09:39 Если переболел (с симптомами, без, не имеет значения), появятся антитела, то есть, сам уже повторно не заболеешь, но заразиться могут те, кто не болел. Если появится другой штам короны, то это уже иная опера.

Думаю, после всей этой истории, тесты будут делать всем, чтобы выяснить наличие антител и тем самым, % переболевших.

Гость||

16.04.2020 09:54|

penzainform.ru писал(a):

Уже в городском сообществе идут передачи», - рассказал Сергей Златогорский.

А что за передачи?

Собянин устроил в Московскрм метро баню!

Посмотри отличные передачи.

Имя: Гость
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