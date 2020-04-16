Мэр Кузнецка о семи заболевших горожанах: вирус ходит по городу

16.04.2020 | 09:19

В Кузнецке зафиксировано семь случаев заражения вирусом COVID-19. Данные на вечер среды, 15 апреля, озвучил мэр Сергей Златогорский в своем видеообращении к горожанам.

Среди пациентов есть 17-летний подросток, а также люди среднего возраста.

«Часть заболевших непонятно каким образом получила это заболевание. Они не контактировали напрямую с москвичами. То есть где-то здесь уже вирус ходит и попадает. Уже в городском сообществе идут передачи», - рассказал Сергей Златогорский.

Градоначальник еще раз напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции тем, кто приехал в Кузнецк из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции.

«Сегодня она (самоизоляция – Прим. ред.) актуальна как никогда, потому что вирус ходит по городу и как он разойдется, кого зацепит, трудно предугадать», - подчеркнул мэр.

В Пензенской области на 15 апреля выявлено 100 человек, заразившихся коронавирусом, из них четверо выздоровели, двое скончались. В числе пациентов - пятеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет.