Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В четверг, 16 апреля, оперативный штаб сообщил, в каких районах Пензенской области подтвердились новые случаи коронавируса.

За минувшие сутки зарегистрировали семь заболевших COVID-19. Пациенты - из Пензы, Иссинского, Кузнецкого и Спасского районов.

Общее количество зараженных - 107 человек, двое умерли, четверо выписаны, остальные проходят лечение. География новой инфекции продолжает расширяться.

В списке, кроме областного центра, значатся Заречный (7 случаев), Кузнецк (7), Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский, Пензенский (Засечное), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Гость|16.04.2020 13:15|

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.

Окончательные рекомендации для штатов по снятию санитарных ограничений президент обещал представить на брифинге в четверг, 16 апреля.

И в России также будет, хозяин даёт сигнал! Пора заканчивать с короной надо экономику поднимать.

Гость||

А Белинский-то где - с заезжей звездой из Испании?

Гость||

Засечное или Спутник, скажите точно ГДЕ???

Гость||

Гость писал(a):

Засечное или Спутник, скажите точно ГДЕ???
Понятно, что село Засечное, Спутник уже давно позиционируется как самостоятельный населенный пункт

Гость||

Гость писал(a):

Засечное или Спутник, скажите точно ГДЕ???
Гость писал(a):
Понятно, что село Засечное, Спутник уже давно позиционируется как самостоятельный населенный пункт
Нет ,не существует ни какого Спутника ,ни в документах,ни где,есть село Засечное Пензенского района Пензенской области.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

штаб сообщил, в каких районах Пензенской области
А в Пензе еще 4 района есть где свединья?

Гость||
+1

СВЕДЕНИЯ! Сидите дома,читайте книги и учите русский язык, пока есть время.

Гость||

в колышлей тоже из испании завезли,все по норам поперли

Гость||

Гость писал(a):

СВЕДЕНИЯ! Сидите дома,читайте книги и учите русский язык,
В америке тоже сидели дома и учили русский язык. Вот и досиделись.

Имя: Гость
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