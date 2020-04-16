Обнародована география новых случаев коронавируса в области

В четверг, 16 апреля, оперативный штаб сообщил, в каких районах Пензенской области подтвердились новые случаи коронавируса.
За минувшие сутки зарегистрировали семь заболевших COVID-19. Пациенты - из Пензы, Иссинского, Кузнецкого и Спасского районов.
Общее количество зараженных - 107 человек, двое умерли, четверо выписаны, остальные проходят лечение. География новой инфекции продолжает расширяться.
В списке, кроме областного центра, значатся Заречный (7 случаев), Кузнецк (7), Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский, Пензенский (Засечное), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Гость|16.04.2020 13:15|
Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.
Окончательные рекомендации для штатов по снятию санитарных ограничений президент обещал представить на брифинге в четверг, 16 апреля.
И в России также будет, хозяин даёт сигнал! Пора заканчивать с короной надо экономику поднимать.