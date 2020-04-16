Обнародована география новых случаев коронавируса в области

16.04.2020 | 13:07

В четверг, 16 апреля, оперативный штаб сообщил, в каких районах Пензенской области подтвердились новые случаи коронавируса.

За минувшие сутки зарегистрировали семь заболевших COVID-19. Пациенты - из Пензы, Иссинского, Кузнецкого и Спасского районов.

Общее количество зараженных - 107 человек, двое умерли, четверо выписаны, остальные проходят лечение. География новой инфекции продолжает расширяться.

В списке, кроме областного центра, значатся Заречный (7 случаев), Кузнецк (7), Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, а также Лопатинский, Пензенский (Засечное), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.