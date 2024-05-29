На Гагарина - Ударной изменили режим работы светофора

В Заводском районе из-за ремонта теплосетей изменили режим работы светофора на пересечении улиц Гагарина и Ударной.
«Время разрешающего сигнала для совершения маневра левого поворота с Гагарина на Ударную увеличено на 10 секунд за счет задержки транспорта противоположного направления (общее время - 51 секунда), в обратном направлении фаза увеличена до 20 секунд», - предупредило городское управление ЖКХ.
Собственно ремонт сетей ведется на улице Циолковского, напротив дома № 9. Он стартовал 27 апреля.
Из-за этого движение по отрезку от Ударной до Леонова полностью остановили, предусмотрели временные схемы движения общественного транспорта.
Предполагалось, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.
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