На Гагарина - Ударной изменили режим работы светофора

29.05.2024 | 12:42

В Заводском районе из-за ремонта теплосетей изменили режим работы светофора на пересечении улиц Гагарина и Ударной.

«Время разрешающего сигнала для совершения маневра левого поворота с Гагарина на Ударную увеличено на 10 секунд за счет задержки транспорта противоположного направления (общее время - 51 секунда), в обратном направлении фаза увеличена до 20 секунд», - предупредило городское управление ЖКХ.

Собственно ремонт сетей ведется на улице Циолковского, напротив дома № 9. Он стартовал 27 апреля.

Из-за этого движение по отрезку от Ударной до Леонова полностью остановили, предусмотрели временные схемы движения общественного транспорта.

Предполагалось, что работы займут месяц и завершатся к 26 мая.