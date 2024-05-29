В Заречном отработали огневое поражение диверсионных групп

В Пензенской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии отработали навык огневого поражения диверсионных групп противника. По легенде враг проник на охраняемый объект.
Учения проходили в течение двух дней на территории Заречного и были разделены на два этапа.
На первом занятия проводились в местах постоянной дислокации подразделений. На втором росгвардейцы искали и задерживали группы условного противника.
«Произвели огневое поражение вскрытых целей с применением различного вооружения, отработали штурмовые действия в различных условиях специально осложненной обстановки», - уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Пензе росгвардейцы учатся отражать атаки беспилотников. Они пресекают попытки проникновения БПЛА на подконтрольную территорию, отлаживают действия при обнаружении местонахождения оператора дрона.
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