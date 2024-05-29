В Заречном отработали огневое поражение диверсионных групп

29.05.2024 | 10:55

В Пензенской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии отработали навык огневого поражения диверсионных групп противника. По легенде враг проник на охраняемый объект.

Учения проходили в течение двух дней на территории Заречного и были разделены на два этапа.

На первом занятия проводились в местах постоянной дислокации подразделений. На втором росгвардейцы искали и задерживали группы условного противника.

«Произвели огневое поражение вскрытых целей с применением различного вооружения, отработали штурмовые действия в различных условиях специально осложненной обстановки», - уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Пензе росгвардейцы учатся отражать атаки беспилотников. Они пресекают попытки проникновения БПЛА на подконтрольную территорию, отлаживают действия при обнаружении местонахождения оператора дрона.