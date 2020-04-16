Общество

В больницах Пензы создадут новые инфекционные койки

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал главной задачей текущего момента создание дополнительных койко-мест инфекционного профиля. Соответствующее заявление было сделано на совещании с членами регионального правительства и руководителями учреждений здравоохранения, состоявшемся в среду, 15 апреля.

Глава региона подчеркнул, что необходимо не только оперативно увеличивать количество коек, но и полноценно оснащать их современным оборудованием.

«Я сам посещаю больницы, лично все контролирую и проверяю. Создание дополнительных койко-мест инфекционного профиля - главная задача текущего момента. Но поставить койку недостаточно: нужно подключить аппараты подачи кислорода или искусственной вентиляции легких, обеспечить работу увлажнителей дыхательных смесей - все предусмотреть», - подчеркнул Белозерцев.

Он отметил, что количество пациентов растет, нагрузка на медицинский персонал усиливается.

«Понимаю, что работать сегодня сложно. У меня убедительная просьба к медикам: проявлять максимум терпения. Давайте еще раз проанализируем логистику поступления и перенаправления потоков пациентов, сделаем их пребывание в лечебных учреждениях максимально эффективным», - призвал членов правительства и главных врачей больниц Иван Белозерцев.

В настоящее время на базе четырех больниц (центра спецвидов медицинской помощи, областной имени Н. Н. Бурденко, 4-й городской и детской имени Н. Ф. Филатова) развернуто 652 инфекционные койки, из них 270 подключены к кислороду. Подготовлено 114 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным на 15 апреля в регионе зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди пациентов трое детей, одному из них 1 месяц, двум - 1 год. Возраст остальных больных с подтвержденным диагнозом - от 19 до 84 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Сказочник.

Гость||

Оптимизация медицины была от Единой России! У нас все есть ни чего не надо создавать. Вы что же господин губернатор подставляете великую партию Единая Россия!

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