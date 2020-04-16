16.04.2020 | 12:52

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля.

По данным, предоставленным оперативным штабом, за сутки подтвердились семь новых случаев заболевания COVID-19 (итого - 107). Среди пациентов - пятилетний ребенок, а также жители региона в возрасте от 18 до 87 лет.

«Под медицинским наблюдением - 2 537 человек. Снят с наблюдения 5 981 человек. В вирусологической лаборатории обследовано 10 720 человек (11 334 исследования), в лабораториях лечебной сети 3 861 человек (4 274 исследования)», - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось, что коронавирус выявлен у пятерых детей. Одному из них 1 месяц, двоим - по году, остальным - 4 и 9 лет. Их лечат в областной детской больнице, у всех состояние удовлетворительное.