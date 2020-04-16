Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок

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В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля.

По данным, предоставленным оперативным штабом, за сутки подтвердились семь новых случаев заболевания COVID-19 (итого - 107). Среди пациентов - пятилетний ребенок, а также жители региона в возрасте от 18 до 87 лет.

«Под медицинским наблюдением - 2 537 человек. Снят с наблюдения 5 981 человек. В вирусологической лаборатории обследовано 10 720 человек (11 334 исследования), в лабораториях лечебной сети 3 861 человек (4 274 исследования)», - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось, что коронавирус выявлен у пятерых детей. Одному из них 1 месяц, двоим - по году, остальным - 4 и 9 лет. Их лечат в областной детской больнице, у всех состояние удовлетворительное.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один ребенок
Жаль невинных!

Гость||

Интересно каким образом ,от родителей или от детей с улицы?

Гость||

Гость писал(a):

Интересно каким образом ,от родителей или от детей с улицы?
100% мамаша гуляла с ними на площадке. Хотя, они везде опечатаны. Но это разве кого останавливает? А потом больные лежат и орут, чт овсе им должны, особенно врачи. Просто есть такие люди, которым все все должны, и они несчастные по сути своей. Потому что они свой долг взять ни с кого не могут.

Гость||

Гость писал(a):

Жаль невинных!
на все воля доброго иудейского бога

Имя: Гость
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