В Заречном пляж готовят к открытию купального сезона

29.05.2024 | 10:28

В субботу, 1 июня, в Заречном официально откроется купальный сезон. Загорать и плавать горожане смогут в зоне отдыха «Лесная», где подготовят пляж.

Сотрудники КБУ разрыхлят и очистят песок, специалисты центра гигиены и эпидемиологии исследуют пробы воды и грунта, водолазы проверят дно в зоне заплыва на глубине до двух метров. Затем пляж пройдет приемку комиссии.

В течение купального сезона, который продлится до 31 августа, на спасательном посту ежедневно с 9:00 до 21:00 будут дежурить матросы. Здесь же разместят памятки о безопасном поведении на воде и данные о ее температуре. Спасатели в зависимости от погоды будут информировать отдыхающих, разрешено или запрещено заходить в воду

Место для купания обозначат буйками, а для детей и тех, кто не умеет плавать, выделят отдельную зону, где глубина не превышает 1,5 м.

«Детям до 14 лет запрещено находиться около водоема без сопровождения взрослых. А за купание в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей», - цитирует портал Zarpressa.ru помощника директора Управления гражданской защиты Заречного Сергея Соколова.