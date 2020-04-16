Иван Белозерцев обратился к пензенцам в связи с коронавирусом

16.04.2020 | 20:09

В четверг, 16 апреля, губернатор Иван Белозерцев выступил с обращением к жителям Пензенской области.

Видеозапись опубликовали в аккаунтах главы региона в социальных сетях.

Он говорит следующее: «Дорогие земляки! Из-за пандемии коронавируса мы с вами, как и жители других регионов, оказались в непростой ситуации. Все мы обеспокоены темпами распространения инфекции. Волнуемся за наших близких. Испытываем тревогу, думая о том, что нас ждет впереди.

Сегодня в Пензенской области подтверждено 7 новых случаев коронавируса. Их общее число достигло 107. С подозрением на новую инфекцию в больницах более 180 человек. Многие из них будут иметь положительные тесты. Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения. Болезнь не щадит никого, под угрозой находится каждый!

При этом я вижу, что уровень самоизоляции снижается. Пензенцы беспечно гуляют по улицам вместе с детьми. Молодежь собирается в компании. Пожилые люди сами идут в магазин, вместо того, чтобы дать заявку волонтерам.

Это очень легкомысленное, безответственное поведение!

Дорогие друзья! Я понимаю, соблюдать ограничения и все время сидеть в четырех стенах – тяжело. Но другого рецепта спастись от болезни – нет! В очередной раз призываю вас: будьте благоразумны, потерпите! Ограничьте число и время прямых контактов! Защитите себя и своих близких!

Режим самоизоляции оправдывает себя, но приносит не только неудобства. Он вызывает массу проблем, связанных с уплатой налогов и выполнением кредитных обязательств, сохранением рабочих мест и производств, обучением и сдачей экзаменов. Согласен – эти вопросы являются очень важными. Знаю, что люди задают их не от праздности, а оттого, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне.

При этом не надо забывать и о том, что угроза заражения остается. И пик заболеваемости еще не пройден. В этих условиях забота о здоровье – это самое главное. Прошу вас помнить об этом каждый день!

Ещё раз повторю: в сокращенном режиме, с соблюдением жестких мер санитарной безопасности, работают только предприятия особой категории, а также аптеки и торговые точки с товарами продовольственной группы, предметами первой необходимости.

Хочу обратить особое внимание: предприятия и организации, где не соблюдаются необходимые правила, будут закрыты.

Дорогие друзья! Сегодня очень многое делается для того, чтобы вы, ваши дети, друзья и родные пережили этот сложный период без потерь, с самыми минимальными издержками. Меры поддержки граждан и экономики, инициированные Президентом России, выработанные федеральным и региональным правительствами – очень важны! О них я расскажу в ближайшее время.

Отдельно хотел бы остановиться на теме, важной для православных верующих. Завершается страстная неделя, впереди праздник Пасхи. Я разделяю ваши чувства по поводу важности этого события. И, тем не менее, присоединяюсь к мнению главы Пензенской митрополии, Владыки Серафима и прошу вас провести этот Великий праздник дома и не посещать кладбищ. Придет время, и у нас появится возможность поклониться нашим родным и близким.

В эти тревожные для всего мира дни эпидемии еще раз призываю вас проявлять сдержанность и разумность. Беречь друг друга, помогать пожилым людям, быть добрее и отзывчивее.

Коронавирус – не самое страшное испытание. Наша страна, пройдя через множество войн и потрясений, не раз доказывала силу в сплоченности, не раз демонстрировала способность противостоять любым вызовам и угрозам. И каждый раз побеждала!

Справимся и сегодня. Я в этом уверен. Надо только проявить немного терпения, действовать, исходя из здравого смысла.

Мы и дальше будем помогать всем, кто в этом нуждается. Вместе решать трудные вопросы, бороться за безопасность наших граждан. Будем налаживать жизнь и производство в новых условиях. Надеюсь на вашу поддержку, верю в ваш оптимизм и желание работать сообща. Главное, чтобы все были здоровы!»