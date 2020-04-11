Главное о коронавирусе в Пензе и области за 11 апреля

11.04.2020 | 19:53

Изоляция отменяется? Полиция перестала нести караул у подъездов закрытых на карантин.

Детские площадки повторно перекроют оградительными лентами.

Пензенские родители недовольны дистанционным обучением детей.

Пензенский штаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в Пензе и области.

В Пензе провели дезинфекцию на вокзалах, в аэропорту и храмах.

Пожилым людям рекомендовали больше ходить по квартире.

Родителям рассказали, как делать прививки детям во время карантина.

Пензячкам рекомендовали не беременеть.

В Заречном разворачивают стационар для больных коронавирусом.

В Пензе приготовились принять детей у больных коронавирусом рожениц.

Полиция сменила тактику в условиях карантина.