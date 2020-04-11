Пожилым пензенцам советуют двигаться при разговорах по телефону

Специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики разработали рекомендации для людей старше 60 лет о том, как вести себя в условиях самоизоляции.
«Люди серебряного возраста находятся в группе особого риска. Именно у них из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.
Пенсионерам, соблюдающим стандартный режим профилактики, дается несколько советов по поддержанию физической активности.
Медики рекомендуют максимально сократить время в положении сидя или лежа и вставать не реже одного раза в полчаса.
Свободное время желательно посвятить занятиями, развивающим когнитивные способности, - чтению книг, настольным играм, решению головоломок.
В течение дня нужно выделять специальное время для физической нагрузки. Это могут быть как упражнения, которые можно выполнять без специального инвентаря, так и обычная повседневная активность дома.
Сохранить форму позволяет ходьба - пусть даже в небольшом помещении или на месте. Например, во время разговора по телефону передвигаться по квартире будет полезнее, чем сидеть.
Кроме того, следует внимательно относиться к меню. Медики советуют пить обычную воду вместо газированных напитков и соков. Следует потреблять больше фруктов и овощей и меньше - соли, сахара и жиров. Кроме того, цельнозерновые продукты предпочтительнее рафинированных.
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