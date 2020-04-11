В зареченской МСЧ разворачивают стационар для больных коронавирусом

11.04.2020 | 15:30

Жителей Заречного, заболевших COVID-19, станут лечить в местном учреждении здравоохранения.

Как сообщил начальник МСЧ № 59 Андрей Капустин, в Заречном на базе инфекционного корпуса разворачивается стационар на 80 мест для пациентов с коронавирусной инфекций.

Все койки обеспечены кислородом, в отделении есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких и лекарства, а сотрудники на первое время обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Уже с понедельника медики Заречного готовы размещать в стационаре больных с подозрением на коронавирус средней и тяжелой степени. Чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, эпидемиологи настаивают на режиме самоизоляции», - сообщается на сайте администрации города.

Ранее сообщалось, что заболели двое жителей закрытого города - их диагноз подтвердился, они находятся на лечении в КИМе. По состоянию на 10 апреля еще у четырех человек первичные пробы на коронавирусную инфекцию дали положительный результат, сейчас ожидается подтверждение или опровержение диагноза из референс-центра.

13 апреля в Заречном введут дополнительные ограничения. Выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него будет осуществляться по согласованию с администрацией.