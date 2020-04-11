В Пензе провели дезинфекцию на вокзалах, в аэропорту и храмах

11.04.2020 | 11:54

В пятницу, 10 апреля, на совещании в администрации Пензы, посвященном борьбе с распространением коронавируса, начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов рассказал о дезинфекционных мероприятиях, которые проводятся в областном центре.

По его словам, на этот день обработаны все общественные пространства, территории ярмарок выходного дня, входы в аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалы, торговые центры с расположенными внутри продовольственными магазинами.

«Также были обработаны 15 объектов богослужения. Весь объем планируемых работ выполнен, в случае неблагоприятных погодных условий мы готовы провести дезинфекцию повторно», - доложил он.

Также продолжится ежедневная обработка подъездов многоэтажек. Управление ЖКХ города проверит работу не только управляющих компаний, но и товариществ собственников жилья.

«Данные по тем организациям, которые недобросовестно подошли к своим обязанностям, будут направлены в госжилстройтехинспекцию», - сообщили в пресс-службе мэрии.