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Общество

В Пензе провели дезинфекцию на вокзалах, в аэропорту и храмах

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В пятницу, 10 апреля, на совещании в администрации Пензы, посвященном борьбе с распространением коронавируса, начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов рассказал о дезинфекционных мероприятиях, которые проводятся в областном центре.

По его словам, на этот день обработаны все общественные пространства, территории ярмарок выходного дня, входы в аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалы, торговые центры с расположенными внутри продовольственными магазинами.

«Также были обработаны 15 объектов богослужения. Весь объем планируемых работ выполнен, в случае неблагоприятных погодных условий мы готовы провести дезинфекцию повторно», - доложил он.

Также продолжится ежедневная обработка подъездов многоэтажек. Управление ЖКХ города проверит работу не только управляющих компаний, но и товариществ собственников жилья.

«Данные по тем организациям, которые недобросовестно подошли к своим обязанностям, будут направлены в госжилстройтехинспекцию», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также продолжится ежедневная обработка подъездов многоэтажек.
Вранье голимое.

Гость||

Сфоткались с тряпками и по домам? Показушники.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с распространением коронавируса
а чем брызгают что убивает этот вирус?

Гость||

Проверьте АТП Меркурий

Гость||

Ещё проверьте маршрутки

Гость||

Гость писал(a):

Также продолжится ежедневная обработка подъездов многоэтажек.

Вранье голимое.

У нас в Арбеково район "КАГАУ" каждый день УК обрабатывают лифты и подьезды

Гость||

Достал со своим Лукашенко. Он нам не шёл, не ехал, мы в России.

Гость||

А храмы за чей счет? Церковь отделена от государства. Налоги не платит. Доход неучтенный, все себе в карман. Сколько РПЦ пожертвовала на борьбу с коронавирусом? Почему за наш счет должны проводить дезинфекцию? А маршрутки идут битком. Это можно?

Гость||

ГУЛЯЙ равнина!

Гость||

РВАНИНА

Имя: Гость
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