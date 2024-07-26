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Общество

27 июля пензенцы смогут насладиться солнцем перед дождями

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27 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность без осадков. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +22...+27, поздним вечером будет +11...+16.

На протяжении суток ветер не переменится - северо-западный, от слабого до умеренного с порывами до 13 метров в секунду.

«В предстоящий период погода на территории Сурского края изменится. В субботний день еще сохранится влияние антициклона, поэтому на улице преимущественно солнечно и без осадков. Но уже в воскресенье и понедельник регион окажется во власти атмосферных фронтов.

Ожидаются дожди различной интенсивности, временами с грозами и порывистым ветром. Из-за выноса юго-западными потоками более теплой воздушной массы температурный режим повысится», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Предки верили, что сухая погода 27 июля обещает хорошую осень.

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