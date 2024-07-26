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Общество

Появились подвижки в подготовке к ремонту моста на Токарной

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Пензенцев продолжает волновать судьба аварийного моста на улице Токарной. В пятницу, 26 июля, в городском управлении ЖКХ рассказали о некоторых подвижках в организации его ремонта.

«В настоящее время идет процесс заключения контракта на разработку проектно-сметной документации. В этом году планируется получить положительное заключение экспертизы, после чего приступить к реализации проекта. Предполагается оставить неизменными габариты моста, сохранить две полосы движения», - сообщил представитель управления в телеграм-канале PenzaInform.

Уточняется, что сейчас перед въездами на мост установлены знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходная часть отделена. Разрушенные участки огородили бетонными блоками.

21 июня из-за повреждения части дорожного полотна сооружения глава Пензы ввел режим повышенной готовности. Это должно ускорить выделение бюджетных средств на объект.

Проблема неудовлетворительного состояния моста на Токарной обсуждается несколько лет. В прошлом году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в этом - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460. Такую сумму в бюджете найти не могли, поэтому ремонтировали только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

Пешеходные дорожки и перила приводили в порядок в 2015-м. Однако, как показало время, этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение ограждали предупредительными лентами и обследовали. Долгосрочного эффекта принятые меры не возымели.

20 апреля 2024-го переправа лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось. Тогда разрушающийся мост пообещали обследовать еще раз.

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