В Пензе полиция сменила тактику работы в условиях карантина

11.04.2020 | 18:10

Пензячка две недели провела в жесткой изоляции. Ее подъезд оказался закрыт на карантин: у одного из соседей выявили коронавирус. Все это время у многоэтажки дежурили сотрудники в форме.

«Полицейские предупреждали, что дорога - в одну сторону. На самом деле здорово, что было организовано дежурство, потому что не все люди понимают смысл карантина, хотят ходить в магазин, а то и хуже - просто на улицу или в гости. Стражи хоть навели порядок», - рассказала жительница Пензы.

Там, где карантин закончился, посты сняли. А по тем адресам, где только выявили больных с COVID-19, дежурных выставлять не будут. Представители правоохранительных органов меняют тактику работы с гражданами.

«В настоящее время дома, у жителей которых выявлен коронавирус, включены в маршруты патрульных автомобилей и пеших патрульно-постовых нарядов. При выявлении вне места жительства граждан, которые должны находиться в режиме изоляции, к ним будут применены меры административного воздействия», - предупредил начальник управления организации общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

Буквально несколько десятков минут меняли образ жизни людей. Когда женщина отправилась в магазин, она и не подозревала, что вернется уже в карантин.

Теперь в большей степени приходится рассчитывать на сознательность граждан. Специалисты регионального Роспотребнадзора совместно с полицейскими разъясняют жителям правила поведения во время карантинных мероприятий, а также предупреждают об ответственности.

«Санкции предусматривают штраф от 15 до 40 тысяч рублей. На сегодняшний день в области продолжает действовать режим повышенной готовности с соблюдением самоизоляции граждан по месту проживания», - добавил Анатолий Огурцов.

На нарушителей составлено уже два десятка административных протоколов. Их направили в суд на рассмотрение.