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Общество

В Пензе полиция сменила тактику работы в условиях карантина

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Пензячка две недели провела в жесткой изоляции. Ее подъезд оказался закрыт на карантин: у одного из соседей выявили коронавирус. Все это время у многоэтажки дежурили сотрудники в форме.

«Полицейские предупреждали, что дорога - в одну сторону. На самом деле здорово, что было организовано дежурство, потому что не все люди понимают смысл карантина, хотят ходить в магазин, а то и хуже - просто на улицу или в гости. Стражи хоть навели порядок», - рассказала жительница Пензы.

Там, где карантин закончился, посты сняли. А по тем адресам, где только выявили больных с COVID-19, дежурных выставлять не будут. Представители правоохранительных органов меняют тактику работы с гражданами.

«В настоящее время дома, у жителей которых выявлен коронавирус, включены в маршруты патрульных автомобилей и пеших патрульно-постовых нарядов. При выявлении вне места жительства граждан, которые должны находиться в режиме изоляции, к ним будут применены меры административного воздействия», - предупредил начальник управления организации общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

Буквально несколько десятков минут меняли образ жизни людей. Когда женщина отправилась в магазин, она и не подозревала, что вернется уже в карантин.

Теперь в большей степени приходится рассчитывать на сознательность граждан. Специалисты регионального Роспотребнадзора совместно с полицейскими разъясняют жителям правила поведения во время карантинных мероприятий, а также предупреждают об ответственности.

«Санкции предусматривают штраф от 15 до 40 тысяч рублей. На сегодняшний день в области продолжает действовать режим повышенной готовности с соблюдением самоизоляции граждан по месту проживания», - добавил Анатолий Огурцов.

На нарушителей составлено уже два десятка административных протоколов. Их направили в суд на рассмотрение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А я Дина Черемушкина! Работу не сменила, сижу в жестокой изоляции

Гость||

А я Жанна Очкова в бане .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стражи хоть навели порядок», - рассказала жительница Пензы.
Стражи чего,Чуча?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь в большей степени приходится рассчитывать на сознательность граждан.
Следующим этапом изменения тактики и оптимизации маршрутов патрулирования будет расклейка объявлений, о необходимости самостоятельного оформления и оплаты штрафов за нарушение карантина. Через госуслуги дистанционно, чтобы не таскать заразу в отдел или к участковому...

Гость||

Ну с карантином ясно куды деваться.

А вот по поводу предложенной властями, части населения самоизолироваться за свой счет это как? Почему молчит прокурор области?

Гость||

надо сажать напротив подъезда пулемётчика,кто высунулся хоть на пол метра на улицу-царство ему небесное!

Имя: Гость
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