В Пензе проверят ограждающие ленты на площадках и добавят транспорт

11.04.2020 | 11:00

В пятницу, 10 апреля, в администрации Пензы обсудили жизнь города в условиях режима повышенной готовности, введенного в целях противодействия распространения коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, сотрудники районных администраций проведут обход детских площадок. Там, где нет оградительных лент, их восстановят и повторно развесят предупреждающие объявления.

Кроме того, будет проведен мониторинг объектов мелкого и среднего бизнеса. Его цель - выявить нарушителей требований по ограничению деятельности.

Также на совещании шла речь о том, что на следующей неделе вернется к работе ряд промышленных предприятий. В Пензе ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим планируется добавить дополнительный общественный транспорт и отслеживать график движения.