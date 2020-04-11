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Общество

В Пензе проверят ограждающие ленты на площадках и добавят транспорт

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В пятницу, 10 апреля, в администрации Пензы обсудили жизнь города в условиях режима повышенной готовности, введенного в целях противодействия распространения коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, сотрудники районных администраций проведут обход детских площадок. Там, где нет оградительных лент, их восстановят и повторно развесят предупреждающие объявления.

Кроме того, будет проведен мониторинг объектов мелкого и среднего бизнеса. Его цель - выявить нарушителей требований по ограничению деятельности.

Также на совещании шла речь о том, что на следующей неделе вернется к работе ряд промышленных предприятий. В Пензе ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим планируется добавить дополнительный общественный транспорт и отслеживать график движения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с этим планируется добавить дополнительный общественный транспорт и отслеживать график движения.
Какой конкретно транспорт? Опять вонючие скотовозки-маршрутки? Они утром идут переполненные, влезть невозможно!

Гость||

Вот так борьба с короновирусом!!! И зачем самоизоляция детям, если родителей на работу вышвыривают? Вы хотите ситуацию до Московской довести? Скорые стоят в пробке у больницы сотнями! А у Москвы другие ресурсы. А что у нас то будет? Вот зачем сейчас огромные предприятия запускаете? Кому сейчас мебель, бумага, обои, пластиковые окна нужны? Почему рабочим с их семьями не даёте самоизолироваться? Зачем даёте заразе распространяться? Цирк-200 рабочих будет, это ужасно! Что происходит?

Гость||

82с добавьте,он в нормальное то время по вечерам не ходил добром!

Гость||

Ну теперь родители детей будут выгуливать у подъездов, что ещё хуже.

Гость||

Нытики

Гость||

Гость писал(a):

Скорые стоят в пробке у больницы сотнями!
привлечь бы тебя за фейковые новости.

Задрали тупые клуши.

Сыкуешь - закройся в туалете и не выходи от туда до зимы!

Гость||

Гость писал(a):

Почему рабочим с их семьями не даёте самоизолироваться?
ты готова всем рабочим этих заводов САМА ПЛАТИТЬ, чтобы их дети дома не голодали?

ТЫ ж очередная продажная бюджетница.

Гость||

Гость писал(a):

ТЫ ж очередная продажная бюджетница.
а ты очередной зажравшийся руководитель, который сам не собирается выходить, но народишко свой пошлет на работу. Не жалко, эти передохнут - других наймешь. Народу в стране много! Жлобяра, захлебнешься своими бабками!

Гость||

Гость писал(a):

Скорые стоят в пробке у больницы сотнями!

привлечь бы тебя за фейковые новости.

Посмотри программу "Время" от 10апреля, там показали пробки из скорых к больницам.

Гость||

Гость писал(a):

который сам не собирается выходить, но народишко свой пошлет на работу.
я у них паспорта не отнимал, не хотят - пусть дома сидят. А за зряплатой - это к Президенту.

Это ты хорошо устроилась. Что на работа бумажки перекладываешь, что дома сидишь - все равно платят.

Иди, дело свое открой, а потом учить меня будешь

Гость||

Гость писал(a):

Посмотри программу "Время" от 10апреля, там показали пробки из скорых к больницам.
что посмотреть? На этом канале показывали, как сувать в жопу огурец - ты уже сували себе?

Гость||

Гость писал(a):

Иди, дело свое открой, а потом учить меня будешь
Скоро за все заплатите, эксплуататоры! Как в 17 вас всех прижмем!

Гость||

Гость писал(a):

Как в 17 вас всех прижмем!
огурец вынь, из прижималки.

Гость||

Гость писал(a):

огурец вынь, из прижималки.
ты меня по себе то не суди, заднеприводный)))) Но сейчас все идет к тому, чтоб государство вас разорило и национализировало, то что вы у народа отняли. Вот вы и сопротивляйтесь, пишите фейковые посты от простых людей, которые якобы не хотят сидеть на самоизоляции.

Гость||

ну ясное дело -2-3 ребенка во дворе -это угроза и рассадник! Вот на стройке в вонючих бытовках и с рукомойниками колхозными -там стерильно! особенно на цирке -скотомогильник на 200 душ

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Имя: Гость
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