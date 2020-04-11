В Пензе проверят ограждающие ленты на площадках и добавят транспорт

В пятницу, 10 апреля, в администрации Пензы обсудили жизнь города в условиях режима повышенной готовности, введенного в целях противодействия распространения коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В частности, сотрудники районных администраций проведут обход детских площадок. Там, где нет оградительных лент, их восстановят и повторно развесят предупреждающие объявления.
Кроме того, будет проведен мониторинг объектов мелкого и среднего бизнеса. Его цель - выявить нарушителей требований по ограничению деятельности.
Также на совещании шла речь о том, что на следующей неделе вернется к работе ряд промышленных предприятий. В Пензе ожидается увеличение пассажиропотока. В связи с этим планируется добавить дополнительный общественный транспорт и отслеживать график движения.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Какой конкретно транспорт? Опять вонючие скотовозки-маршрутки? Они утром идут переполненные, влезть невозможно!