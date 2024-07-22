Пензенцу грозит срок за подобранные наушники

22.07.2024 | 09:32

34-летнему пензенцу грозит долгий срок за подобранные чужие наушники. Все потому, что он решил не возвращать их владельцу.

Гаджет стоимостью около 10 000 рублей забыл 19-летний горожанин, оставив в примерочной магазина одежды. Молодой человек понял это, только когда пришел домой. Затем он вернулся в торговую точку, но наушников там уже не оказалось.

Тогда парень обратился в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он дал признательные показания», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.