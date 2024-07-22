Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июл 2024|15:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенцу грозит срок за подобранные наушники

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летнему пензенцу грозит долгий срок за подобранные чужие наушники. Все потому, что он решил не возвращать их владельцу.

Гаджет стоимостью около 10 000 рублей забыл 19-летний горожанин, оставив в примерочной магазина одежды. Молодой человек понял это, только когда пришел домой. Затем он вернулся в торговую точку, но наушников там уже не оказалось.

Тогда парень обратился в полицию.

Пензенцу грозит срок за подобранные наушники

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он дал признательные показания», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

Пензенцу грозит срок за подобранные наушники

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте