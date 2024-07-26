В Пензенской области реализуют программу «Активное долголетие»

26.07.2024 | 14:00

В Пензенской области активно реализуется программа поддержки людей старшего поколения «Активное долголетие». Она включает разнообразные направления, повышающие качество жизни пензенцев «серебряного» возраста.

В 2023 году при поддержке Президента РФ по нацпроекту «Демография» в Пензе построен центр активного долголетия, где пожилые люди и инвалиды живут в комфорте.

Также воплощается в жизнь программа по спортивному долголетию. Групповые занятия по скандинавской ходьбе летом проходят в каждом районе Пензы.

В июне на Олимпийской аллее состоялся городской этап фестиваля «Активное долголетие», в программу которого входили соревнования по городошному спорту и «серебряному биатлону».

«Особую гордость вызывает добровольческое движение «Серебряная нить», где волонтеры старшего возраста изготавливают маскировочные сети, нашлемники и костюмы для бойцов СВО, а также собирают гуманитарную помощь», - подчеркнул глава региона Олег Мельниченко.