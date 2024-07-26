Пензячка потеряла более 2 млн рублей, желая заработать на криптовалюте

26.07.2024 | 11:22

35-летняя пензячка перевела незнакомцу несколько миллионов, веря, что участвует в торгах на бирже криптовалюты. Получив крупную сумму, мужчина перестал выходить на связь.

С Артуром (так представился аферист) женщина познакомилась в интернете в конце октября прошлого года. Он предложил ей дополнительный источник дохода - торги на бирже.

Горожанку идея заинтересовала. Она зарегистрировалась на специальной платформе и начала «вкладывать» свои деньги через банковские счета, указанные собеседником.

С ноября 2023 года по февраль 2024-го женщина перевела несколькими транзакциями более 2 300 000 рублей, а когда решила их вывести, незнакомец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказала старший следователь ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Дарья Бирюкова.

Подозреваемого ищут.